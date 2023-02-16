 

Омск ответил Брыльске на ее заявление о «нищете»

16.02.2023, 14:51, Новости дня
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Омичи сделали ролик в ответ на заявления о «нищете» города от актрисы Барбары Брыльски, в нем показана городская архитектура, сами жители, спортивные и культурные события, памятники и другое.

Ролик носит название «Омск, которого боится Барбара Брыльска», в нем запечатлены здания городского вокзала, памятник Чокану Валиханову, колесо обозрения, выступление артистов в народных костюмах, концерт местного оркестра и многое другое.

Глава региона Александр Бурков, комментируя слова Брыльски, заметил, что странно судить о городе с трапа самолета, передает RT.

Губернатор похвалил жителей Омска, решивших ответить артистке таким видео.

Ранее в прессе прозвучали слова Брыльски о том, что в РФ люди живут плохо, а в Омске и Новосибирске ей страшно выходить из самолета, поскольку «там везде нищета» и «невозможно жить».

После этого мэр Новосибирска Анатолий Локоть позвал актрису посетить город, чтобы та сама смогла оценить уровень жизни.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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