Секретарь Совбеза Патрушев заявил, что Запад стремится развалить Россию и добиться ее поражения

Западные страны и не собирались выполнять соглашения о развитии партнерских отношений с Москвой, они мечтают лишь о развале России, кредит доверия к ним исчерпан, сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Патрушев напомнил, что много лет главы западных государств устно обещали или подписывали различные документы по развитию партнерских отношений с Россией, но на самом деле преследовались лишь корыстные цели. По его словам, это подтвердили недавние высказывания некоторых западных лидеров, о том, что не собирались и не собираются выполнять достигнутые соглашения. Патрушев считает, что Запад мечтал и мечтает развалить Россию, передает ТАСС.

Патрушев перечислил самые известные случаи обмана: подведение военной инфраструктуры к границам России, несмотря на заверения о нераспространении НАТО на Восток, подписание Минских соглашений при внутренней установке на их невыполнение, подготовка Украины к войне с Россией, превращение ее в антироссийское милитаризированное государство, передает Ura.ru.

По словам секретаря Совбеза, Вашингтон развязывал войны по всему миру, не считаясь с чужими жизнями, в связи такой политикой к западным странам кредит доверия исчерпан.

Он также отметил, что США фактически стали участниками конфликта в Украине и будут дальше противостоять России, чтобы добиться поражения нашей страны, не считаясь с украинскими людскими потерями, поскольку это «не их проблемы».

Газета ВЗГЛЯД писала, как Запад собирается развалить Россию.

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