Скандалы: Кредитный капкан

Микрофинансовые организации в России продолжат грабеж «по закону»

Госдума отклонила законопроект о признании утратившим силу закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». Таким образом деятельность кредиторов, вызывающая в последнее время столько вопросов, продолжится. Как защитить себя от финансовых манипуляций и мошенников?

Разработчики законопроекта о запрете микрофинансовых организаций – «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым. Свою инициативу депутаты объяснили «текущим социально-экономическим положением в стране, которое все чаще вынуждает наименее социально защищенные слои населения обращаться к микрофинансированию».

Спрос на кредиты рождает предложение

«Несмотря на то, что микрофинансовые организации – общемировая практика, в настоящее время в России не представляется возможным развивать этот институт финансового рынка, поскольку это приводит к катастрофически быстрому росту долгов населения и резкому снижению уровня жизни», — так аргументировали законопроект о запрете микрофинансовых структур его разработчики.

Мы обратились в комитет Госдумы по финансовым рынкам. Нам пояснили, что отмена МФО приведет к тому, что деятельность по выдаче микрозаймов будет осуществиться вне правового поля, при этом «механизмы защиты прав граждан будут фактически отсутствовать». Если МФО утратят свой правовой статус, их деятельность все равно продолжится и будет иметь нелегальный характер, считают в комитете по финансовым рынкам Госдумы.

«Спрос на кредиты в микрофинансовых организациях достаточно большой. В них берут небольшие кредиты, как правило, не превышающие 2- 5 миллионов рублей, в основном для индивидуальных предпринимателей. Среди населения — большой спрос на не долгосрочные кредиты и не очень большие суммы, банкам возиться с этим не хочется. Судя по статистике, число микрокредитных структур растет, значит, они востребованы. Они работают вполне легально. Ведут отчетность, внесены в специальный реестр Центрального банка. Другое дело, что им доступен ограниченный круг операций, и в работе есть специфика, но любой кредит требует выплаты», — заявил «НИ» кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.

Левые кредиты и мошеннические схемы: что делать и кто виноват?

Тем временем за 2022 год количество выявленных финансовых мошенничеств выросло почти в два раза, но каких-либо мер по противодействию этому фактически нет. По данным Центробанка, по итогам 2022 года было выявлено 4964 различных компаний, занимающихся незаконными финансовыми операциями. Годом ранее их было всего 2679, то есть рост составил более 85%. Так называемых «финансовых пирамид» стало в 2 раза больше, число «чёрных кредиторов» тоже увеличилось почти в 2 раза.

Стоит ли в этой связи предъявлять претензии к микрофинансовым организациям?

«Большинство микрофинансовых структур действует в рамках закона, хотя претензии к ним все же предъявляют. Например, в МФО не так внимательно досматривают детали займов и кредитоспособность заемщиков, как при оформлении кредита в банке. Если банки действуют в соответствии с Законом о банковской деятельности, МФО подчиняются Гражданскому кодексу. При оформлении микрокредита – меньше проверки надежности клиента, зачастую кредит зачисляют только по паспорту», — рассказывает кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.

Видимо, в легкости оформления микрокредита и кроются основные проблемы. По крайней мере, на этом наживаются мошенники.

В соцсетях фигурируют многочисленные печальные истории людей, на имя которых брали микрокредиты без их согласия. Вот только одна из них.

«В сентябре мне несколько раз звонили на мобильный телефон какие-то люди, представляясь сотрудниками микрокредитных финансовых организаций. Я не придавал значения этим звонкам — думал, что это обычные спамеры и клал трубку. Потом я написал письмо в эту организацию о том, что мой номер скорее всего попал к ним по ошибке. Звонки оттуда прекратились. Но через некоторое время мне позвонили уже из другой МФО с требованием вернуть какие-то деньги. Я напрягся: слишком много совпадений. Сделал выписку из бюро кредитных историй (БКИ) «ОКБ» и, мягко говоря, удивился. Оказалось, что помимо моих прошлых кредитов и имеющейся ипотеки, которую я исправно погашаю, на меня оформлены около 10 микрокредитов. Причём часть этих кредитов была погашена, остальные — с просрочками. К примеру, в одной из МФО на меня оформили три кредита на маленькие суммы, 2–3 000 ₽, вернули их, а потом взяли кредит на 17 900 ₽ и исчезли. Также оказалось, что одна из них продала долг коллекторам, даже не связавшись со мной ни разу. По месту прописки мне уже пришло «классическое» письмо: плати за кредит или будет хуже», — рассказывает пострадавший.

В конце концов этот человек нашел выход из неприятной истории. Но детали того, каким образом мошенники оформляют на подставных лиц микрокредиты, честно говоря, наводят ужас.

«На каждого человека реально, оказывается, можно вот так просто оформить кучу кредитов без твоего ведома онлайн, как произошло с нами! То есть твое физическое присутствие не требуется. На всех сайтах МФО указано «займ за 10 минут, нужен только паспорт и любой телефон». То есть мошенники достают твой скан паспорта откуда угодно: покупают базы паспортов, взламывают документы, достают из пересылок при оформлении договоров. Следующие шаги пострадавшего — это связаться с МФО и прислать им заявление, что займы оформили мошенническим способом незаконно, и запросить все, что есть по этим займам. Номера телефонов, счетов, карт, паспорт. Некоторые организации сказали, что без нашего заявления в полицию не станут начинать. Мы подали первое заявление в жизни в police по факту мошенничество по ст. 159 УК РФ! После общались с оперуполномоченным по этому делу. Несмотря на участившиеся истории, описанные в инете, в правоохранительных органах были удивлены возможностью ситуации», — рассказал пострадавший.

И тут возникают вопросы к полиции: почему там разводят руками, когда обращаются пострадавшие от такого рода преступлений?

«Мошенничество с кредитами – сложное с точки зрения раскрытия преступление. В большинстве случаев это гарантированный «висяк», что для отчетности совсем не хорошо. Надо иметь в виду, что в полиции сейчас дефицит кадров – до 50%. А мошенники работают 24 часа в сутки. И ведь все это надо задокументировать, провести проверку, разобраться в финансовых деталях. Все это требует очень высокой квалификации, и нужна разработанная технология противодействия. Методики раскрываемости таких дел на сегодня нет», — рассказал «НИ» генерал-лейтенант полиции Александр Михайлов.

«К сожалению, никаких законодательных инициатив по борьбе с финансовым мошенничеством не планируется, этим в правоохранительных структурах пока никто не обеспокоен», — заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев

Деньги на «авось»

При этом надо иметь в виду, что многие выдвигают обвинения в адрес микрофинансовых организаций просто потому, что не имеют возможности возвращать долг.

Из сообщений на форумах.

«Имею задолженности в 7-ми МФО, маленькие стараюсь гасить частично. На смс и звонки не отвечаю. «Капуста» стала названивать моей маме и брату (у которых также есть долг в этой МФО) — это было самым страшным для меня, очень боялась, что родные узнают про мои долги. А вчера одна из МФО (трудно сказать, кто именно) нашли ВКонтакте моего сына (имела глупость при заполнении анкеты указать его номер телефона) и разослали ему и всем его друзьям и сокурсникам (включая декана) информацию, что его мать злостная неплательщица. Вот это был удар! Так стыдно теперь перед мом мальчиком, что подставила его. Теперь боюсь, что будут на работу звонить».

«Многие берут кредиты на быстрые неотложные нужды, которые нужно решать здесь и сейчас. Например, заболел, крыша прохудилась, срочно нужна машина. МФО дают возможность быстро и с минимальными формальностями получить необходимую сумму. Но многие берут кредит необдуманно, не понимая, как и из чего будут отдавать долг. В МФО – минимальная проверка надежности клиентов, из-за этого все проблемы. И когда встает вопрос о возврате денег, начинаются неприятности. Возврат денег реален только при стабильном заработке, а многие берут деньги на «авось». Так что проблема не в микрокредитных финансовых организациях, а в финансовой грамотности граждан», — считает кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.

Однако есть шанс перекрыть дорогу к мошенническим кредитам. Сейчас на Госуслугах появилась опция, позволяющая гражданам России установить самому себе запрет на кредиты. Если поставить «галочку» в нужном поле — кредит от вашего имени никто не оформит.

«Это на сегодня лучший вариант перекрыть возможность махинаций «черным кредиторам» и не быть втянутым в финансовые аферы», — считает финансовый аналитик Михаил Беляев.

Что до запрета микрофинансовых структур, то это не исключит появления вместо них многочисленных и разнообразных аналогов «старух-процентщиц», что в свою очередь может привести к повторению печального сюжета «Преступления и наказания».

Фото: Скандалы.ру

Ирина Мишина

Оригинал материала: “Новые Известия”