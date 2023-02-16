 

«Первоклассная юридическая победа» — суд оправдал Берлускони по делу о подкупе свидетелей

16.02.2023, 13:55, Разное
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Миланский суд оправдал бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони по делу о подкупе свидетелей в связи с «отсутствием факта» преступления, пишет Das Erste. Прокуратура настаивала на том, что Берлускони якобы заставил более 10 молодых женщин, участвовавших в так называемых бунга-бунга вечеринках, дать ложные показания в суде за денежное вознаграждение. Защита Берлускони утверждала, что политик оказывал девушкам финансовую поддержку из альтруистических соображений.


AP

Для Сильвио Берлускони это «первоклассная юридическая победа». Известие об оправдании бывшего премьер-министра Италии депутаты от партии Берлускони «Вперёд, Италия» встретили стоячей овацией. Миланский суд оправдал Берлускони в связи с «отсутствием факта» преступления — в итальянской судебной практике «самый чистый» из всех оправдательных приговоров, пишет Das Erste.

Итальянская прокуратура обвинила Берлускони в подкупе свидетелей по делу о предполагаемом использовании услуг несовершеннолетних проституток: экс премьер-министр якобы заставил более 10 молодых женщин лжесвидетельствовать в суде за денежное вознаграждение. В судебном процессе восемь лет назад женщины заявили, что так называемые вечеринки «бунга-бунга» были обычными праздниками, не предполагавшими оказание сексуальных услуг.

Суд принял сторону защиты Берлускони, которая утверждала, что бывший премьер-министр оказывал девушкам финансовую поддержку из альтруистических соображений, а также компенсировал им возможный репутационный ущерб в связи с участием в вечеринках. Адвокаты политика признали, что Берлускони долгое время выплачивал нескольким молодым женщинам, участвовавшим в вечеринках, €2 тыс. или €2,5 тыс. в месяц.

После оглашения приговора министр транспорта и инфраструктуры Италии Маттео Сальвини заявил, что доволен тем, что Берлускони был оправдан после «многих лет оскорблений и ненужной полемики». Прокуроры, курирующие дело Берлускони, подчеркнули, что обвинение было выдвинуто на основании «глубокой убеждённости» в выявленных ими «доказательствах».

Берлускони был признан виновным только по одному из более чем 30 уголовных дел, которые итальянская прокуратура возбудила против него за последние два с половиной десятилетия. В 2013 году политик был осуждён за налоговое мошенничество.

Новое правое правительство Италии несколько дней назад отказалось выступить в качестве соистца в нынешнем процессе по делу о подкупе свидетелей. Партия Берлускони «Вперёд, Италия» входит в действующую правящую коалицию, передаёт Das Erste.


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