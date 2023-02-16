Первым делом самолеты? Или снаряды?

Министры обороны НАТО обсудили, как стабильно снабжать украинскую армию боеприпасами, не истощая собственных запасов.

В преддверии первой годовщины российской военной операции в Украине и в ожидании нового наступления российских войск министры обороны стран НАТО собрались 14–15 февраля в Брюсселе, чтобы усилить, ускорить и выстроить на перспективу военную поддержку Киева, подключить свою оборонную промышленность, «заснувшую» после холодной войны.

Сначала заседала так называемая «контактная группа по Украине», или «группа Рамштайн», которую возглавляют США и которая насчитывает 54 страны, включая членов НАТО и ЕС. Участвовал и министр обороны Украины Алексей Резников. На второй день собственно совет НАТО обсуждал цели долгосрочной эволюции альянса в свете «украинского урока» и нового геополитического расклада.

В выработке целей участвуют также Швеция и Финляндия, подавшие заявки на членство в альянсе после начала СВО и под влиянием этой операции. Хотя их вступление пока не ратифицировали Турция и Венгрия,

традиционно нейтральные северные государства, по словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, уже интегрированы в структуру НАТО и принимают полное участие в работе организации.

Журналисты на пресс-конференциях и на «подходах» участников саммита к прессе интересовались новыми поставками западных вооружений для ВСУ. Что следующее? После того как еще совсем недавно на слуху было слово «танки», теперь на первое место вышли «самолеты-истребители». Министр Резников на вопрос журналистов, чего из техники Киеву особенно не хватает сейчас, просто показал картинку самолета.

Президент Украины Владимир Зеленский на предыдущей неделе в ходе блицвизитов в Лондон, Париж и Брюссель активно пробивал поставки боевых самолетов. Вопрос о самолетах обсуждается в недрах НАТО, в том числе, и на совещании в Брюсселе. Более того, некоторые страны альянса, в частности Великобритания, начали обучение украинских летчиков. Но, судя по тому, что говорили участники брюссельской встречи, боевые самолеты — это далеко не приоритет сегодня.

Конечно, это вписывается в логику нарастающей поддержки по мере развития военной ситуации. В первые дни речь шла чуть ли не об исключительно «нелетальных» средствах обороны. Почти сразу внимание переместилось на «Джевелины» и другие легкие противотанковые и противовоздушные средства, затем выяснилась острая потребность в артиллерии, и натовцы стали наращивать поставки гаубиц, «Хаймарсов». Недавно дошла очередь до тяжелого вооружения, боевых танков, и еще свежи горячие споры о «Леопардах» и «Абрамсах». И вот уже — F-16.

Но на этот раз в центре внимания натовских министров были не столько обещания новой военной техники,

сколько логистика, поставки уже обещанного и материально-техническое обеспечение уже поставленного, соблюдение пропорций между разными вооружениями в системе обороны.

Глава Пентагона Ллойд Остин на брифингах в Брюсселе про F-16 просто умолчал, но зато приветствовал готовность союзников обеспечить Киев БМП, легкими и основными боевыми танками. В то время как генсек Столтенберг в своих рассуждениях упирал на «скорость и срочность». Мол, сначала надо обеспечить необходимое, не оставляя, однако, планов на будущее.

ЦИТАТА

ЙЕНС СТОЛТЕНБЕРГ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СЕКРЕТАРЬ НАТО:

«Какое бы мнение ни было о самолетах, они требуют времени, сейчас нужна срочная поддержка Украины. Поэтому мой главный приоритет — обеспечить, чтобы обещания союзников относительно БМП, бронетехники и основных боевых танков были выполнены как можно скорее, потому что каждый день на счету».

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, министр обороны Украины Алексей Резников, Селеста Валландер, помощник министра обороны США по вопросам международной безопасности и министр обороны США Ллойд Остин. Фото: AP / TASS

Министр обороны Германии Борис Писториус сказал, что боеприпасы и средства ПВО «на данный момент гораздо важнее, чем обсуждение [поставок] истребителей».

Обучение пилотов только тому, чтобы летать на новых самолетах, занимает несколько месяцев, не говоря уже об обучении всем возможностям их систем вооружения. Он сообщил, что Германия подписала контракт с предприятиями о производстве боеприпасов для самоходных зенитных орудий, которые она поставила Украине, после того как Киев столкнулся с проблемами поиска боеприпасов в других местах. Эти боеприпасы, считает он, необходимы Киеву для отражения атак на энергетическую инфраструктуру, системы теплоснабжения и снабжения питьевой водой.

То есть вопрос о самолетах не самый актуальный, зато все уже обещанное должно быть поставлено и дойти до места, обеспечено техническим обслуживанием, обученным персоналом, горючим и боеприпасами, интегрировано в систему.

Генсек Столтенберг предупредил, что Украина расходует боеприпасы гораздо быстрее, чем союзники могут поставить. По некоторым западным оценкам, Украина выпускает до 6000–7000 артиллерийских снарядов в день. Рассчитанные на сравнительно мирное время запасы стран НАТО истощаются. Темпы расхода боеприпасов Украиной во много раз превышают темпы их производства в странах НАТО, и это создает нагрузку на оборонную промышленность.

Время ожидания крупнокалиберных боеприпасов увеличилось с 12 до 28 месяцев. Заказы, размещенные сегодня, будут доставлены через два с половиной года!

Поэтому нужно срочно наращивать производство и инвестировать в производственные мощности. Об этом думают сейчас в НАТО.

Члены НАТО рассчитывают поддерживать стабильные поставки боеприпасов в Украину, не истощая при этом собственные запасы. А несколько членов блока, включая США и Францию, уже подписали новые многолетние контракты с оборонными предприятиями.

Североатлантический альянс по-прежнему утверждает, что не является и не хочет становиться стороной российско-украинского военного конфликта. Генсек Столтенберг вновь заявил, что «ни НАТО, ни союзники по НАТО не являются стороной конфликта», а просто оказывают поддержку Украине. Это важно в отношениях НАТО с общественностью и парламентами стран-членов. Право на самооборону любой страны закреплено в Уставе ООН, и страны НАТО вправе помочь Украине в самообороне. С этим связаны обсуждавшийся в прошлом году вопрос об установлении «бесполетной зоны» над Украиной и возникшая сейчас идея поставок Украине боевых самолетов. Это, как говорили в Одессе, «две большие разницы».

В первом случае альянс послал бы свои самолеты, чтобы закрыть украинское небо. И тогда можно говорить о вовлеченности.

Во втором (который обсуждается) союзники по НАТО дали бы самолеты Украине, чтобы та могла сама использовать их.

Во второй день совещаний министры обороны стран НАТО приняли решения об укреплении сил сдерживания и обороны с учетом геополитических изменений. Они касаются, прежде всего, восточного направления, которое после окончания холодной войны считалось безопасным.

Фото: AP / TASS

Генсек Столтенберг отметил, что после 2014 года альянс уже сделал немало для военного усиления своего восточного фланга, а также для укрепления вооруженных сил Украины. В восточной части Североатлантического союза 40 000 военнослужащих переданы непосредственно под командование НАТО. Они поддержаны крупными военно-воздушными и военно-морскими силами. Число боевых групп на этом направлении удвоено с четырех до восьми. Столтенберг рассказал, что 24 февраля прошлого года представители стран альянса собрались в брюссельской штаб-квартире и решили нарастить натовское военное присутствие в восточной части за счет воздушных, военно-морских и наземных войск.

На заседании 15 февраля министры подтвердили решимость стран НАТО поддерживать Украину «столько, сколько потребуется», в том числе, поставлять ей больше тяжелого вооружения и расширять обучение украинских военных.

Они приняли пакет помощи, который обеспечит Украину продовольствием, топливом, медикаментами, средствами борьбы с беспилотниками, плавучими мостами. Министры договорились усилить поддержку других партнеров, «находящихся в опасности»: Боснии и Герцеговины, Грузии и Молдовы.

Они согласовали новые директивы по оборонному планированию НАТО, которые призваны обеспечить «наличие надлежащих сил и средств на долгосрочную перспективу». А также заняться защитой критической инфраструктуры, в частности, подводной и прибрежной: подводных кабелей и трубопроводов. Для координации в Брюсселе создали специальный орган. Столтенберг отметил, что это, среди прочего, реакция на взрывы «северных потоков» на дне Балтики.

«Это (принятие решений по оборонному планированию, оживлению ВПК и увеличению инвестиций в него. — А. М.) отражает реальность того, что мы теперь живем в более опасном мире», — сказал генсек НАТО, подводя итоги брюссельских совещаний.

Александр Минеев,

соб. корр. «Новой газеты»,

Брюссель

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