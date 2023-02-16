“Придите, будем пить питие новое”: что делать православному в Великую субботу и в день Пасхи

В этом году Великая суббота выпадает на 15 апреля, и она завершает Страстную неделю. В воскресенье весь православный народ празднует Пасху. В эти дни рекомендуется соблюдать определенные правила, чтобы не нарушить запретов. Это гарантирует христианину добрую и счастливую жизнь на протяжении целого года до следующего Воскресения Христова.

Что можно и нужно делать в Великую субботу

В этот день происходит схождение Благодатного огня. Будет замечательно, если вы найдете время для того, чтобы увидеть это таинство. Утро надо начать с молитвы, на протяжении дня мысленно или вслух обращаться к Господу (если есть желание молиться весь день, можно себя в этом не ограничивать).

Нужно совершать добрые дела, помогать своим близким и чужим людям, вести себя смиренно, ведь Великую субботу еще называют тихой. Кто держит пост, знает, что последняя неделя перед Пасхой не дает никаких послаблений, пост становится еще строже. В субботу его следует выдержать до конца.

Можно одалживать деньги, точнее, если вас просят о небольшой сумме, отдавать ее безвозмездно. Если сумма достаточно солидная, отложите решение этого вопроса на другое время. Также не запрещается посещать кладбище и приводить в порядок могилку (но не поминать усопших, это можно будет сделать через неделю). Верующие отправляются к 23 часам на ночное пасхальное богослужение.

Чего делать нельзя

Как уже было сказано, нельзя шумно праздновать Великую субботу, ведь она является Тихой. Также не рекомендуется посещать салоны красоты и всевозможные светские мероприятия. Заниматься рукоделием также не стоит, как не стоит и убираться (сделать генеральную уборку нужно пораньше, до или в день Чистого четверга). Не надо работать на огороде и выполнять тяжелую работу, срезать растения, отправляться на рыбалку или охоту (нельзя покушаться на жизнь живого существа).

Ни в коем случае нельзя ссориться и скандалить, обижать близких, выяснять отношения. Запрещено упоминать о нечистой силе даже просто так, по привычке, непреднамеренно (нужно следить за словами, причем рекомендуется это делать всегда, чтобы запрет на упоминание стал привычкой). Нельзя разрабатывать план мести, мстить, обижаться, таить обиды. Нужно постараться всех простить, заодно и самого себя, чтобы не быть к себе слишком предвзятым.

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Рекомендации к празднованию Пасхи

Праздник нужно провести весело, радостно и с удовольствием. Это день, когда можно веселиться вдоволь, сколько душе угодно. Проведенный вместе с родными и близкими людьми день Пасхи зарядит вашу душу позитивной энергией. Нужно молиться и восхвалять Господа, посвятить день благим делам (не отказывать, если кто-то попросит о помощи).

Соберитесь за праздничным столом с теми, кто вам дорог, наверняка на нем будет много лакомств, которыми вы можете насладиться. Проведите этот день так, как желает ваша душа, чтобы Божие спасение принесло вам умиротворение и гармонию. С утра посетите церковь (если не получилось присутствовать на ночном богослужении), весь день и всю предстоящую неделю приветствуйте друг друга, говоря: «Христос Воскрес».

Запреты

Не рекомендуется в такой великий и светлый праздник Святой Пасхи заниматься тяжелой работой (за исключением случаев, когда ее делать необходимо). Нельзя посещать салоны красоты (имеется в виду стричь волосы, делать укладку можно) и купаться в бане (в водоемах можно). Не стоит посещать кладбища и поминать умерших, это можно сделать в специальные дни. Ругаться, выяснять отношения, пренебрежительно относиться друг к другу и к празднику категорически не разрешается. Такое поведение считается недопустимым для истинно верующего человека.

Не выбрасывайте остатки пищи, которые остались от пасхального стола. Соберите их в пакетик и отдайте бездомным животным, засохший кулич также не стоит выбрасывать. Можно полакомиться вкусными сухариками, в которые он со временем превратиться, или скормить крошки птицам.