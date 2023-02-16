Мнение: Украина, Pussy Riot и Нетребко

Pussy Riot (некоторые участники которой включены в список иноганетов Минюста) отказалась выступать на международном фестивале в немецком Висбадене, который проводится с 1869 года.

Свой отказ девушки обьяснили тем, что на фестиваль приглашена российская оперная певица Анна Нетребко. «Би-би-си» приводит заявление Pussy Riot: «Об участии в фестивале Нетребко нам никто не говорил. В равной степени никто нам не говорил о том, что нами просто пытаются заткнуть дыру, поместив вместо отказавшихся от выступления украинцев».

Украинцы действительно отказались выступать на одной сцене с Нетребко. Изначально планировалось участие в фестивале музыкантов Национальной оперы Украины и артистов харьковского драматического театра им. Тараса Шевченко. Но они потребовали от организаторов отменить выступление Нетребко. И получили ответ, что не могут отменить приглашение россиянке:

– Мы не готовы осудить всю русскую культуру и исключить российских артистов только по критерию их происхождения. Это неприемлемо в свободной стране, – заявило руководство Гессенского государственного театра в Висбадене, где будет проходить фестиваль.

Молодцы немцы! А вот украинские музыканты и артисты, как и участники Pussy Riot по-моему погорячились. Если не сказать, что дурью маются. Им оказали честь выстпать на одной сцене с Нетребко, а они раскапризничались.

И еше. Нетребко еще 26 февраля прошлого года опубликовала в запрещенном в России Instagram пост на русском и английском языках, в котором осудила спецоперпацию, назвала себя «не политическим человеком» и заявила:

«Заставлять артистов или любого общественного деятеля публично выражать свои политические взгляды и осуждать свою родину неправильно».

И в чем не права Анна Нетребко?

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