Как в царские годы – в Москве дворникам предоставят полномочия участковых

В Москве дворники получат расширенные полномочия: с лета они будут отвечать не только за уборку территории, но и за поддержание правопорядка.

Им поручат следить за владельцами жилья и квартиросъёмщиками, собирать информацию и контролировать, чтобы ночью горожане спали, а днём шли на работу.

Новые полномочия будут давать постепенно: для начала многим потребуется пройти курсы русского языка, а затем их будут учить основам права. После сдачи экзаменов дворники получат жетоны, свистки и фуражки. Жильцов настоятельно попросят запомнить имя и отчество своего дворника, а также обращаться к нему со словом «достопочтенный» (кроме случаев, когда дворник сам разрешил опускать эту формальность).

Столичный опыт планируют внедрить и в других регионах России – так, на Кубани предложили дать соответствующие полномочия казакам. Когда выяснилось, что такие права у них уже есть, депутаты предложили заставить казаков мести дворы, но получили с их стороны категорический отказ.

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