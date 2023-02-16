 

“До последнего дыхания”: Игорь Крутой показал любимую женщину удивительной красоты

16.02.2023, 13:31, Разное
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Прославленный композитор в браке со своей женой уже очень много лет. Он – не из тех звезд, кто привык выносить свою личную жизнь на публику: тихо пишет песни, которые сразу становятся хитами, а его супруга Ольга предпочитает держаться в тени. Но она – не единственная любимая женщина в жизни Игоря Крутого.

Его сердце также принадлежит матери, которой мэтр благодарен за все, чего добился в жизни. Об этом он сообщил сегодня в своем личном блоге, и не случайно. Светлана Семеновна отметила свой 89-й день рождения, и в честь этого праздника композитор показал архивные фотографии родственницы разных лет.

Он отметил, что ее возраст – это лишь цифра, которая никак не сочетается с ее вечной молодостью и прекрасной внешностью. Судя по количеству лайков под постом, поклонники тоже признали любимую женщину Игоря Крутого удивительной красоты! Ну, а строки, которые он посвятил ей, тронули до глубины души.

“Мама – из категории тех, кто отдаст жизнь за своих детей, кто до последнего дыхания папы находилась рядом с ним и пыталась его спасти, и никогда не опозорила память о нем…”, – рассказал о силе духа родственницы мэтр.

Игорь Крутой также отметил, что именно Светлана Семеновна помогла ему найти свой путь. И даже когда сын повзрослел, мама готова “подстелить соломку на случай любого возможного падения”.


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