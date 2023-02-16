В Германии перестали работать сайты нескольких аэропортов

Часть сайтов германских аэропортов не работает в четверг с утра, 16 февраля, в числе недоступных ресурсов – аэропорты Дюссельдорфа и Нюрнберга.

При переходе на страницы воздушных гаваней Дортмунда, Эрфурта, Дюссельдорфа и Нюрнберга появляется ошибка о том, что сайты сейчас не работают, передает РИА «Новости».

В среду стало известно о крупном сбое в работе систем самого крупного в ФРГ авиаперевозчика Lufthansa, это привело к нарушению авиасообщения в стране.

В четверг хакеры из российской группировки Killnet взяли на себя ответственность за это, объяснив, что так пытаются помешать поставкам вооружений Киеву.

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