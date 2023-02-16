 

Собянин вдвое сократил срок выполнения административных процедур для производств, обеспечивающих импортозамещение

16.02.2023, 13:30, Разное
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Срок административных процедур для таких проектов сокращается в два раза. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, это позволит реализовать ключевые проекты новой индустриализации столицы. Благодаря сокращению сроков административных процедур в городе появятся импортозамещающие производства и новые рабочие места, отметил мэр.

Собянин уточнил, что в 2023 году в Москве построят и реконструируют 25 объектов производства общей площадью 300 тысяч квадратных метров.

“В их числе — 5 масштабных инвестиционных проектов, в рамках которых будет создано свыше 3,4 тыс. рабочих мест”, – рассказал градоначальник.

Срок предварительного согласования предоставления земельного участка сокращается с 12 до семи рабочих дней. Оформление и закрытие ордеров на проведение земельных работ займет шесть дней вместо 60 ранее.

С 30 до 15 дней сократится срок согласования проектов организации дорожного движения, необходимых для строительства. Получить заключение государственной экспертизы можно будет за 20 дней вместо 42.

Столица реализует более 20 мер поддержки промышленности, отметил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Он напомнил, что с весны 2022 года город предоставляет инвесторам землю по ставке один рубль в год.

“Этой мерой поддержки воспользовались уже 13 инвесторов. В результате в столице появятся новые производства в различных отраслях промышленности – от пищевой до строительной”, – сообщил заместитель мэра.

Оптимизация административных и разрешительных процедур упростит и ускорит ввод строительных объектов, считает независимый экономист Андрей Бархота. По его словам, стимулирование этой отрасли повышает деловую активность и поддерживает занятость.

“Введение зеленого коридора позволит существенно улучшить индустриальные показатели столичного строительного комплекса и подготовить запуск новых масштабных проектов”, – заявил эксперт.

В Москве действует более 3,5 тысячи промышленных предприятий. Они обеспечивают рабочими местами более 700 тысяч человек.

Каждое второе столичное предприятие реализует “зеленые” проекты. Компании сокращают использование ресурсов, организуют раздельный сбор отходов и оптимизируют производственные площадки под вторичную переработку.


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