 

Число жертв крушения самолета в Ейске в октябре 2022 года выросло до 16 человек

16.02.2023, 13:30, Новости дня
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Число погибших при крушении самолета в октябре прошлого года в Ейске выросло до 16 человек, умерла в больнице пострадавшая шестилетняя девочка, сообщил руководитель Ейского района Роман Бублик.

Девочка умерла в краснодарской больнице, она пострадала во время падения самолета Су-34 в октябре, сообщил Бублик, передает РИА «Новости».

В октябре прошлого года Су-34 потерпел крушение в жилом квартале в Ейске, экипажу удалось катапультироваться. В силовых структурах заявляли, что Су-34 разбился в Ейске в результате попадания в его двигатели двух птиц.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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