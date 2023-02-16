Песков рассказал об усилиях России заставить Киев выполнять Минские соглашения

Москва приложила значительные усилия, чтобы вынудить Украину, Германию и Францию выполнить Минские соглашения, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Представитель Кремля напомнил, что в переговорах участвовал лично президент Владимир Путин и помощник президента на тот момент Владислав Сурков, передает РИА «Новости».

«Естественно, основная задача была заставить Киев выполнить взятые на себя обязательства», – сказал Песков.

Ранее Сурков рассказал, что во время работы над Минскими соглашениями по урегулированию ситуации в Украине исходил из того, что договоренности выполнены не будут.

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