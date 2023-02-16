 

Экспертное сообщество призвали бороться с популизмом на выборах

16.02.2023, 13:30, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Эксперты по выборам должны рассказывать о популизме кандидатов, рассматривать их программы на реалистичность, сообщил политолог, руководитель проекта ЭИСИ «Экспертные клубы РФ» Сергей Чернаков.

«Популизм на выборах – ржавчина, которая может подрывать доверие к избирательному процессу со стороны общества. Разоблачать тех кандидатов, которые дают нереалистичные обещания или участвуют в выборах формально – задача в том числе и экспертов в регионах», – цитирует Чернакова сайт ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ).

По словам политолога, популизм вредит и здоровой конкуренции на выборах. «Политическая борьба никуда не делась, в регионах и на федеральном уровне она очень серьёзна. Политики конкурируют между собой и внутри одной партии. Об этих процессах на реальных примерах также необходимо рассказывать, потому что выборы – это всегда яркое и значимое событие», – отметил Чернаков.

Эксперт в электоральном процессе должен быть специалистом широкого спектра вопросов, добавил он. Необходимо прямо говорить об открытости избирательных процедур, уровне общественного контроля, законности агитации и других важных составляющих выборов.

«Недостаток качественной экспертизы может порождает незнание или непонимание тех или иных решений власти, общественно-политических процессов в стране и сути отдельных явлений», – подчеркнул Чернаков.

Между тем председатель НОМ Александр Брод отметил, что эксперты ассоциации в регионах являются разработчиками оригинальных методик и креативных идей, которые способствуют усилению общественного контроля за выборами.

«Планов у нас очень много: мы будем развивать экспертные инициативы, проводить обучения с участием авторитетных специалистов и готовить актуальные аналитические материалы», – заключил Брод.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.07.20 / Короля Саудовской Аравии выписали из больницы

05.02.21 / Перспективный российский авиадвигатель ПД-35 решили разработать по новым принципам

05.02.22 / Неизвестный сообщил о минировании терминала и четырех самолетов в Шереметьево

05.10.20 / Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 35 млн человек

16.12.21 / Le Monde – «баланс между открытостью и безопасностью» — Еврокомиссия подготовила проект реформы Шенгенской зоны

21.09.21 / Видео: Зеленский устраняет опасного конкурента

02.07.20 / Суд Шри-Ланки отпустил из СИЗО задержанных из-за жуков россиян

12.02.22 / Посольства, покидающие Киев сейчас, подают абсолютно неверный сигнал – Бильдт

27.07.21 / “Слуга народа” блокирует законопроекты оппозиции – Комитет избирателей Украины

15.11.21 / Специалисты «Касперского» рассказали, какие приложения лучше удалить со смартфона

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика