Скандалы: Расходные вложения

Как потерять 123 млн на квартирах в «Москва-Сити»

Московские бизнесмены брали в аренду апартаменты в «Москва-Сити» и сдавали их в субаренду иностранцам. Прибылью была разница в цене. Придать бизнесу размах им помогли частные инвесторы из разных регионов страны. Почти две сотни человек вложили в проект более 123 млн рублей, но в итоге потеряли значительную их часть. Они обратились в суды с гражданскими исками и выиграли их, но вернуть деньги пока не могут — их заемщики признаны банкротами.

Имущество бизнесменов Елены Долотовой и Евгения Абрамова арестовано, а в их деятельности могут усматриваться признаки как незаконной инвестиционной деятельности, так и мошенничества, считают юристы. Сами бизнесмены объясняют случившееся изменением конъюнктуры рынка.

Прибыль как предчувствие

Частные инвесторы из разных регионов страны полагают, что стали жертвами очередной финансовой пирамиды. Они вкладывали деньги в субаренду дорогих апартаментов в «Москва-Сити» сначала под 36%, а затем под 60% годовых, однако в итоге остались ни с чем. Пострадавшие рассказали, что какое-то время владельцы бизнеса выплачивали им проценты, но в феврале 2022 года этот процесс прекратился.

Зачастую инвесторы действовали «вскладчину»: они собирались в «пулы» по несколько человек и переводили деньги основателю проекта — «риелтору со стажем» Елене Долотовой под договор займа, рассказали пострадавшие (все договоры и платежные квитанции есть у «Известий»).

Долотова брала квартиры у собственников в долгосрочную аренду, а сдавала их краткосрочно или посуточно, зарабатывая на разнице в цене. Позже она решила «масштабировать» бизнес — привлечь к нему инвесторов. Эту идею, по его собственному утверждению, ей подал московский экономист Евгений Абрамов. Впоследствии он стал ее компаньоном и поручителем по договорам займа с инвесторами. Пара работала в тандеме и за два с половиной года сумела привлечь 191 инвестора (данные сводной таблицы есть у «Известий») и собрала с них более 123 млн рублей.

Частный инвестор из Самары Денис Окунев узнал о проекте из интернета, где его позиционировали как «мегапредложение». Он заключил с Еленой Долотовой договор займа на 1 млн рублей в январе 2022 года. Дениса привлек тот факт, что другие инвесторы свои выплаты исправно получали. Причем помимо процентов им понемногу возвращали и тело займа. Однако уже в феврале участников проекта уведомили, что «в связи с тяжелой ситуацией выплаты временно прекращаются». С тех пор прошло больше года, но свой миллион Денис так и не вернул.

— Сейчас наша основная цель — получить обратно деньги, а вторая — сделать так, чтобы организаторы этой схемы понесли наказание — административное и уголовное, — сказал он «Известиям».

Житель Калининграда, моряк Илья Морозов также узнал о проекте в интернете. Мужчина вложил в субаренду 150 тыс. рублей и первые полгода получал выплаты.

— А когда в феврале всё прекратилось, они (Елена Долотова и Евгений Абрамов. — «Известия») говорили про кризис, ссылались на ковид, потом на СВО. Обещали всё наладить. А затем просто перестали выходить на связь, — рассказал Илья Морозов.

Елизавета М. (девушка попросила не называть ее фамилию) из Москвы вложила в инвестпроект полмиллиона рублей, из них ей вернулось порядка 70 тыс.

— Нам было сказано, что будет пересмотр ставок и обновление таблицы выплат. А тем, кто не готов ждать, даже предлагали вернуть деньги. Многие на это согласились, но им так ничего и не вернули, — рассказала «Известиям» Елизавета.

С ее слов, ранее рекордная прибыль в 60% никого из вкладчиков не смущала — у всех было «общее убеждение, что в Москве всё поставлено на поток». Большую роль в формировании этого убеждения сыграл Евгений Абрамов — о его способности привлекать к себе людей говорят абсолютно все инвесторы.

— Евгений говорил с нами как гуру. Думаю, что без его убедительных фраз мы никогда бы не зашли в этот бизнес, — признается Елизавета.

Нечего взять

Об отсутствии подозрений и «чувстве полного погружения в реальность бизнеса» говорит и еще один инвестор из Москвы Алексей С. (мужчина тоже пожелал сохранить анонимность). С его слов, инвесторов не смущал дистанционный характер вложений. В подтверждение сдачи апартаментов им присылали ссылки на сайты с объявлениями, поэтому желания ехать в Москву и смотреть, как сдаются квартиры, не возникало, уточнил он.

Алексей потерял около 250 тыс. рублей, однако он не уверен, что проект был «финансовой пирамидой». У краха могли быть и объективные причины, считает он. Среди них — «глобальный» отток из Москвы иностранцев в феврале-марте 2022 года. Именно состоятельные иностранные туристы составляли большую часть арендаторов сдаваемых в «Москва-Сити» квартир, а когда они уехали, у компании резко наступил кассовый разрыв, предполагает Алексей.

— Елена и Евгений платили по договору аренды, но клиенты к ним не заезжали. А договор с собственниками был составлен так, что квартиры нельзя было сразу вернуть — за это полагалась неустойка, — рассказал Алексей.

Ранее подобные условия с собственниками, вероятно, не выглядели для авторов схемы большим риском. Но в момент форс-мажора они сами стали заложниками ситуации и сделали ими остальных, пытается найти разумные доводы мужчина. Он вспоминает, как Долотова и Абрамов обещали перейти на квартиры экономкласса и вытащить бизнес. Но в итоге пропали.

Некоторые инвесторы обратились в суд и выиграли иски. По одним из них уже открыты исполнительные производства о принудительном возврате денег, по другим разбирательства еще идут. Однако ни одной копейки приставы так никому и не вернули: оказалось, что и Елена Долотова, и Евгений Абрамов признаны судом банкротами и на их счетах ничего нет. Об этом свидетельствуют данные базы СПАРК и ФССП России.

— Видимо, они перестраховались и вывели все деньги и имущество, переоформив на родных или знакомых, — предположил инвестор Алексей.

Привет из Аргентины

Соцсети Евгения Абрамова не ведутся более года — как раз с момента прекращения выплат. Хотя до этого он активно выступал с мотивирующими видео, призывая зрителей инвестировать в его проекты. Себя Абрамов называет «специалистом в сфере финансов, анализа рынка ценных бумаг, брокерской и дилерской деятельности».

Последний его пост датирован 18 января 2022 года — Евгений, развалившись в кресле в дорогом отеле с видом из окна, напоминающим морские пейзажи Дубая, учит зрителей зарабатывать на пассивном доходе.

Однако на днях в его Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской) появилась свежая сториз — Абрамов как ни в чем не бывало путешествует с женой по Аргентине, изучает виноградники и радуется хорошей погоде. Сожалений о рухнувшем в России бизнесе и извинений перед инвесторами в этом видео обнаружить не удалось.

«Известия» связались с Евгением по зуму — в интервью он попытался дистанцироваться от разрекламированного им проекта в «Москва-Сити» и заявил, что не видит своей вины в его развале. Он подчеркнул, что деньги инвесторам выплачивались, но в феврале «бизнес Долотовой пошел на спад из-за сложившейся обстановки в мире».

— Меня называют мошенником только потому, что я советовал людям инвестировать в бизнес Елены Долотовой. После ее исчезновения я частично выплатил некоторым инвесторам деньги, хотя и не обязан был, — сказал он.

Свое долевое участие в бизнесе мужчина отрицает — уверяет, что сам «оставил» в «Москва-Сити» 15 млн вложенных рублей.

«Известиям» также удалось разыскать Елену Долотову. В отличие от своего компаньона она оказалась в Москве и выглядела удрученной. Ответственности за проект риелтор, судя по всему, с себя не снимает и сожалеет, что в феврале конъюнктура рынка «съела» накопленные капиталы и платить инвесторам стало нечем. Однако вместо понимания, одни инвесторы пошли в суд, а другие стали угрожать физической расправой, рассказала она. Теперь Елена обижена на инвесторов и «не хочет решать вопросы в досудебном порядке».

— Я признаю, что люди пострадали, но бизнес существовал пять лет и всё это время никаких проблем с выплатами не возникало, — подчеркнула она.

Абрамов, по ее словам, перестал выходить с ней на связь с ноября 2022 года. Хотя по нескольким искам от инвесторов он проходит как соответчик.

Нереалистичная доходность

Для того чтобы не потерять деньги, потенциальным инвесторам следует обращать внимание на договор и прописанные в нем условия — реалистичны ли они, пояснил «Известиям» инвестор Александр Быстров.

— В случае с «Москва-Сити» 5% ежемесячно выглядело вполне реалистично, но 60% годовых — такую доходность практически нереально получить на рынке, — сказал он.

Когда обещают высокие проценты, значит, у бизнеса есть высокие риски. Чтобы не потерять всё, эксперт советует инвестировать небольшие суммы, которые в случае провала проекта не сильно ударят по капиталу.

— Лучше обратить внимание на консервативные, надежные и проверенные инструменты инвестирования. Реалистичная доходность — 20–30% годовых. Всё, что больше 30%, — несет потенциальные риски, — добавил эксперт.

Проект Долотовой, по его мнению, имел право на существование, но гарантированную доходность вряд ли мог принести.

Смысл любых финансовых пирамид — привлечь как можно больше потенциальных участников, заявил «Известиям» адвокат Александр Трещев. Он отметил, что Евгений Абрамов рекламирует в своих сетях операции с криптовалютой и вполне мог все собранные с инвесторов деньги вывести в нее.

— Раньше в башне «Нева» в «Москва-Сити» жили блогеры, а теперь она на 70–80% забита криптоаферистами, — отметил он.

Ряд пострадавших сообщили «Известиям», что рассматривают возможность обратиться в правоохранительные органы с заявлением о преступлении, чтобы по факту потери инвесторами денег возбудили уголовное дело.

В действиях Елены Долотовой и Евгения Абрамова могут усматриваться признаки ст. 172. 2 УК РФ, когда привлечение средств инвесторов происходит при отсутствии инвестиционной или иной законной предпринимательской деятельности, подчеркнул Александр Трещев. Но это в том случае, если выяснится, что бизнесмены только делали вид, что сдавали квартиры в субаренду, а на самом деле просто собирали с людей деньги. А при наличии умысла их действия могут быть квалифицированы как мошенничество (ст. 159 УК РФ), констатировал юрист.

Елена Балаян, Яна Штурма

Оригинал материала: “Известия”