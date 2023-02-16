 

Сурков: При работе над «Минском-2» не рассчитывали на его исполнение

16.02.2023, 12:30, Новости дня
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Бывший помощник президента Владислав Сурков рассказал, что во время работы над Минскими соглашениями по урегулированию ситуации в Украине исходил из того, что договоренности выполнены не будут.

Об этом он сообщил в интервью директору Центра политической конъюнктуры Алексею Чеснакову, опубликованном в его Telegram.

На вопрос о выполнении «Минска-2» Сурков ответил: «Нет».

При этом Сурков подтвердил, что он ожидает нормализации отношений РФ и Запада в обозримом будущем.

Чеснаков уточнил, удовлетворен ли Сурков тем, как произошло расширение западных границ России, о чем тот упоминал ранее в своей статье «Туманное будущее похабного мира». Сурков ответил утвердительно.

Газета ВЗГЛЯД ранее объясняла, почему «Минск-2» был планом не для Украины, а для Европы.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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