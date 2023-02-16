В ОАК заявили об активном применении 3D-печати при производстве Су-57

Детали к российскому истребителю пятого поколения Су-57 производятся с применением технологии 3D-печати, заявили в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

В ОКБ Сухого есть лаборатория 3D-печати, там с помощью стереолитографии производят десятки различных деталей к самолетам. Созданные таким методом детали знакомы летчикам Су-57, цитирует сообщение ОАК ТАСС.

Технология позволила быстро подобрать оптимальный дизайн ручки управления самолетом после замечаний, поступивших от пилотов об удобстве расположения кнопок. Его напечатали на 3D-принтере ОКБ, пояснили в корпорации.

Кроме того, педаль управления самолетов также первоначально напечатали, а затем отлили в металле. Также много деталей с применением аддитивных технологий производится для продувочных моделей новой авиатехники.

Применение подобных технологий дает возможность быстро доработать конструкции отдельных агрегатов, и начать его производство.

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