 

В Кремле подтвердили встречу Путина и Лукашенко 17 февраля

16.02.2023, 12:30, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Президент Владимир Путин намерен провести встречу с белорусским коллегой Александром Лукашенко в пятницу в Ново-Огарево, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Что касается подготовки к встрече завтра двух президентов – Путина и Лукашенко – да, я могу подтвердить, такая встреча готовится», – ответил Песков на вопрос о встрече российского и белорусского лидеров в пятницу, передает РИА «Новости».

Также представитель Кремля добавил, что в графике Путина отсутствует встреча с президентом Абхазии Асланом Бжанией, который присутствует в Москве с рабочим визитом.

Ранее стало известно, что президент Белоруссии намеревается провести встречу с Путиным в пятницу.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.09.21 / Первой осенней ротацией в Кабмине Украины должна стать отставка Тарана – нардеп Рудик

23.12.20 / Появились данные о соглашении Британии и ЕС по торговой сделке

27.08.20 / Американский генерал оценил способность РФ нацеливать ракеты

19.07.20 / В Анкаре сообщили о решении закрыть иконы Айя-Софии во время первой молитвы

05.10.20 / Познер предложил COVID-диссидентам поселиться в вольерах

11.01.23 / Пушилин рассказал о скором освобождении Соледара и Артемовска

29.11.21 / Порошенко заявил о новой «энергетической игле» Украины

12.12.21 / Космический зонд Juno прислал снимки гигантских штормов на Юпитере

18.03.21 / В Перми разработали новую систему запуска ракет

07.05.21 / В “Слуге народа” отрицают связь с сетью ботов, которые закрыла Facebook

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика