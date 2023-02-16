В Кремле подтвердили встречу Путина и Лукашенко 17 февраля

Президент Владимир Путин намерен провести встречу с белорусским коллегой Александром Лукашенко в пятницу в Ново-Огарево, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Что касается подготовки к встрече завтра двух президентов – Путина и Лукашенко – да, я могу подтвердить, такая встреча готовится», – ответил Песков на вопрос о встрече российского и белорусского лидеров в пятницу, передает РИА «Новости».

Также представитель Кремля добавил, что в графике Путина отсутствует встреча с президентом Абхазии Асланом Бжанией, который присутствует в Москве с рабочим визитом.

Ранее стало известно, что президент Белоруссии намеревается провести встречу с Путиным в пятницу.

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