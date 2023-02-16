 

Смена удаленки на офис провоцирует кризис у офисных работников

16.02.2023, 12:20, Разное
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Более 40% офисных работников испытывают выгорание. Это следует из опроса Future Forum, результаты которого приводит Bloomberg. Он проводится ежеквартально в Японии и Австралии, а также в США, Великобритании, Германии, Австралии, Франции.

Выгорание – это состояние, характеризующееся чувством усталости, снижением профессиональной работоспособности и отсутствием энергии. Наиболее сильно этому синдрому подвержены американцы, чем жители других стран. Проблема усугубляется несколькими факторами. Во-первых, экономическая неопределенность. Второй – страх перед сокращением штатов. Третий – возвращение на работу в офис вместо удаленной.


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