 

На российском рынке кроссовер Geely Monjago появится в апреле 2023 года

16.02.2023, 12:20, Разное
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У российских дилеров с апреля 2023 года появится в продаже новый среднеразмерный кроссовер Geely Monjago. Об этом пишет “Автостат” со ссылкой на Валерия Тараканова, директора по операциям Geely Motors Russia.

Объявление о стоимости этого кроссовера появится ближе к началу продаж. По сообщению GTC, в РФ предлагается полноприводная версия Monjaro. Она оснащена бензиновым двигателем мощностью 238 лошадиных сил. Точно такой же агрегат можно найти на российском купе-кроссовере Geely Tugella. Этот двигатель сочетается с 8-ступенчатой коробкой передач Aisin “автомат”. Geely Monjaro имеет независимую подвеску, в нем также установлен бесключевой доступ и климат-контроль.

Ранее сообщалось, что минимальная цена китайского седана Kaiyi E5 от калининградского “Автотора” составит порядка 1,6 миллиона рублей.


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