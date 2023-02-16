Дополнительный объем обеспечен: 10 идей модной стрижки короткий боб с ровным срезом

Короткий боб с ровным срезом сегодня в тренде и на вершине популярности, поскольку тому есть объяснение. Прическа выглядит очень стильно, ее можно использовать в качестве повседневной и нарядной, а также она подойдет обладательницам тонких волос, ведь техника стрижки позволяет визуально добавить объема.

Стрижка, обрамляющая лицо, на короткие волосы

Длина до шеи позволит вам моделировать форму лица, делая ее максимально приближенной к идеальной овальной. Прическу можно носить с челкой или без челки, также можете остановить свой выбор сравнительно длинной челке-шторке.

Темный шоколад

Волосы смотрятся здоровыми, гладкими и шелковистыми. Отличный цвет и форма, отдайте предпочтение этой модели стрижки.

Темный блонд

Если вы предпочитаете светлые волосы, но хотите добавить им объема, остановите свой выбор на данном варианте. Темные корни и множественные оттенки на прядях помогут прическе обрести эффектную форму.

Бэбтлайт

Очень стильный боб с эффектной конструкцией, придающей стильность и привлекательность. Волосы выглядят естественно и переливаются множеством золотистых и молочных оттенков.

Клубничный цвет

Такое окрашивание поможет прическе выглядеть экстравагантно и креативно. Стрижка смотрится нарядно, даже если вы будете ее носить каждый день. Клубничный оттенок освежает и делает образ стильным и целостным.

С боковым пробором

Техника стрижки предполагает наличие тонких волос. Форма не предусматривает наличие густых волос, но при этом смотрится стильно и эффектно. Боковой пробор позволяет моделировать форму лица.

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Боб на черных волосах в челкой

Челка сегодня в тренде, поскольку она является моделирующим форму лица элементом. Черный боб с челкой выглядит стильно и креативно, визуально добавляется объем, но в данном случае это не принципиально (стрижка смотрится красиво даже на тонких волосах).

Ванильный оттенок на седых волосах (на главном фото)

Очень хороший выбор для обладательниц седых волос. Однако, если у вас нет седых волос, это не повод отказываться от данной модели стрижки, поскольку оттенок просто изумительный.

Гладкий боб для тонких волос

Красивая, практичная и универсальная стрижка для представительниц прекрасного пола всех возрастов. С таким выбором вы гарантированно будете чувствовать себя уверенней.

Мягкая волнистая стрижка

Очень милая и женственная стрижка, которая идеально подойдет обладательницам вьющихся волос. Светлый балаяж украсит прическу и сделает образ более мягким и нежным.