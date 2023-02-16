 

“Шансы на выживание минимальные”: главврач “Комунарки” Проценко сообщил об отказе почек у Костомарова

16.02.2023, 12:09, Разное
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46-летний Роман Костомаров в начале января попал в реанимацию с пневмонией, где его одновременно подключили к аппаратам ИВЛ и ЭКМО. Но из-за длительного подключения к аппарату для насыщения крови кислородом у спортсмена началось стремительное отмирание тканей, вскоре гангрена распространилась на пальцы, начался некроз конечностей. Обследование показало наличие пузырьков газа в мягких тканях левого голеностопного сустава и нижней трети голени. В итоге спортсмену ампутировали обе стопы, а потом, как уверяла пресса, и кисти обеих рук.

Как рассказал Денис Проценко – главный врач клиники “Коммунарка”, где проходит лечение фигурист, Костомарова госпитализировали на пятые сутки с тотальным поражением легких. Его состояние на тот момент стремительно ухудшалось, а клинико-лабораторные показатели говорили о минимальном шансе на выживание. “У него была тяжелая полиорганная недостаточность с полной анурией — отсутствием мочевыводящей функции почек. Были проблемы с легкими, с работой сердца”, — сообщил главврач.

По его словам, сегодня лишившийся конечностей спортсмен чувствует себя лучше, однако ситуация может измениться в худшую сторону. “Последние 48 часов органная дисфункция начала разрешаться. У него начинает восстанавливаться работа функции почек, он дышит самостоятельно”, – заверил Проценко.


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