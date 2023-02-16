 

По стопам Чубайса: фанатеющую по заграничной недвижимости российскую элиту вывели на чистую воду

16.02.2023, 12:09, Разное
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Российские власти постоянно призывают чиновников разных мастей отказаться от “запасных аэродромов” в заграничных странах. Увы, на многих представителей так называемой национальной элиты никакие требования не действуют. Придерживается жесткой позиции и глава государства Владимир Путин. Однако, видимо, даже слова лидера страны все никак не дойдут до ответственных товарищей, выбравших для себя путь небезызвестного Анатолия Чубайса.

Чем конкретно занимался экс-глава “Роснано”, в нашей стране мало кто может ответить. На слуху лишь его бездарные либеральные реформы, приведшие к обогащению богатых и обнищанию нищих. Так или иначе, чиновнику неоднократно предоставляли шанс проявить свои профессиональные качества.

Бывший специальный представитель президента доказал на деле, что на интересы России ему полностью наплевать. Анатолий Чубайс после начала специальной военной операции сбежал за границу, оставив на родине недвижимость, в честности приобретения которого разбираются правоохранительные органы.

Видимо, было куда бежать. Вот и некоторые элитные граждане России не стесняются владеть квартирами и особняками в странах, которые демонстрируют откровенно антироссийские позиции. На чистую воду их вывел ведущий телеканала “Царьград” Юрий Пронько.

Журналист жестко раскритиковал чиновников, которые даже через год после начала СВО на Украине не избавились от заграничных домов, счетов и любовниц. Он особо подчеркнул, что недвижимостью в русофобских странах владеют даже те, кто рассказывают россиянам о любви к родине.


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