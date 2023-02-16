Мнение: Зачем нужны биржевые спекулянты

Спекулянтов, особенно биржевых спекулянтов, принято считать бесполезными паразитами. С точки зрения разумного инвестора заниматься биржевыми спекуляциями лично — тоже идея сомнительная, так как обыватель в этой хищной игре неизменно оказывается потерпевшим. Вместе с тем на днях у меня вышел пост в Школе Капитализма (ссылка), где я указывал, что в некоторых случаях можно побыть и спекулянтом. Сегодня я собираюсь продолжить тему, объяснив, почему называть биржевых спекулянтов паразитами несправедливо, и в чём конкретно выражается их важный вклад в экономику страны.

Представим себе обычного фермера, который пришёл на биржу, чтобы продать фьючерс на пшеницу. При помощи фьючерсного контракта он зафиксирует цену на урожай, и даже если цены упадут, фермер всё равно получит ровно столько, сколько запланировал.

Кому фермер продаст свой фьючерс, тоже понятно. Хлебозаводу, который захочет подстраховаться на тот случай, если цены на пшеницу сильно вырастут.

Пока что всё понятно — биржевой инструмент помогает реальному бизнесу, защищая его от скачков цен. Кстати, когда вы читаете в новостях, как какой-нибудь сахарный завод закрывается из-за обвала цен на сахар, сразу задавайте себе вопрос: почему же завод не купил фьючерсы на сахар, чтобы застраховаться от такого сценария. Как правило, ответ прост: потому что собственникам было лень заморачиваться, и они понадеялись на авось.

Так вот, наш фермер приходит на биржу и продаёт фьючерс на пшеницу, всё хорошо. Вот только… что будет делать фермер, если он на биржу пришёл, а там прямо сейчас покупателей нет? Если все, кому был нужен фьючерс на пшеницу, или уже купили его, или будут покупать позже, через пару месяцев?

Тогда фермеру придётся или идти домой, махнув рукой на страховку, или сидеть и ждать первого покупателя, чтобы продать ему свой фьючерс по случайной цене. По случайной, так как когда на бирже один продавец и один покупатель, рыночной цена быть не может — определять цену контракта придётся наугад.

Чтобы биржа работала как биржа, а не как доска объявлений у сельского клуба, фьючерсами на пшеницу должны постоянно торговать десятки игроков. Которыми — сюрприз! — могут быть только спекулянты, так как реальных фермеров и реальных пищевиков на плотное заполнение стаканов не хватит. И вот тогда наш фермер без труда продаст свой фьючерс спекулянту, а наш пищевик, в свою очередь, у другого спекулянта фьючерс купит. Сделки при этом пройдут по нормальной цене, которая будет устраивать все стороны. Допустим, без спекулянтов можно относительно быстро продать фьючерс за 50 монет, а купить — за 100 монет. Если спекулянты отбалансируют цену, можно будет быстро продать тот же фьючерс за 69 монет, а купить за 70 монет.

У биржевых спекулянтов есть и другие полезные качества — к примеру, они платят комиссии, которые идут на содержание биржи. Однако самое важное я указал выше: спекулянты делают рынок ликвидным, то есть таким, на котором можно быстро купить или продать нужный товар по рыночной цене.

Полагаю, эти элементарные соображения надо преподавать в школах. Мы уже были один раз сурово наказаны за невежество. Власти России после 1917 постепенно начали всё строже и строже бороться со спекулянтами, наивно предполагая, будто спекулянты навариваются на народной беде. Как итог, получили 75 лет дефицита, который несколько раз перерастал в опустошительный голод немыслимого в царские времена масштаба.

Причина проблем была той же самой — нормальная цена на продукты не установится сама собой. Чтобы установить нормальную цену, нужно выполнить серьёзную работу по арбитражу, то есть купить там, где дёшево, и продать там, где дорого, а потом много раз повторить цикл, убирая тем самым лишнюю накрутку и удовлетворяя спрос. Именно эту работу, — тяжёлую, достойную уважения, а в случае биржи ещё и неблагодарную, — выполняют спекулянты.

Если бы спекулянтов не было, государству следовало бы нанять их и установить им хорошую зарплату. Однако, к счастью для нас, спекулянты есть. Более того, они платят государству налоги. Разве это не повод сказать им искреннее спасибо от лица всего нашего общества?