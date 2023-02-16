Курьерам доставки разрешили пробовать еду

Курьеров крупнейших российских сетей доставок подключат к сервису экспертных дегустаторов и ресторанных критиков.

Они получили право проводить дегустацию доставляемых блюд на месте перед непосредственной подачей их заказчику. Оценка производится по значительному количеству критериев, включая свежесть, качество, аромат, состав ингредиентов, оформление.

Источник в одном из сервисов рассказал, что все курьеры, занятые в доставке более месяца, ещё в прошлом году окончили курсы повышения квалификации и получили аттестаты сомелье, хостес и поварские разряды. Дегустация блюд и продуктов оформляется как внеочередная бесплатная проверка при участии Роспотребнадзора с выездом на место жительства конечного потребителя. О каждой процедуре заполняется отчетный лист более чем по 300 показателям. Контрольные пробы и смывы с блюда по окончанию смены курьер сдаёт в лабораторию.

Рестораны и супермаркеты в результате смогут ссылаться на полученные усреднённые данные органолептических и лабораторных исследований в рекламных и иных материалах. Сотрудники служб доставки тоже остались в восторге от своих новых обязанностей обязанности по дегустации.

– Несмотря на требование производить фотофиксацию блюда до и после дегустации и выполнять забор проб из упакованных продуктов шприцом, мы всегда успеваем привезти клиенту его заказ вовремя, – сообщил старший курьер-сомелье-ресторанный критик-повар 2 разряда Бабаджи Исмаилов.

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