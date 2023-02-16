 

Курьерам доставки разрешили пробовать еду

16.02.2023, 11:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Курьеров крупнейших российских сетей доставок подключат к сервису экспертных дегустаторов и ресторанных критиков.

Они получили право проводить дегустацию доставляемых блюд на месте перед непосредственной подачей их заказчику. Оценка производится по значительному количеству критериев, включая свежесть, качество, аромат, состав ингредиентов, оформление.

Источник в одном из сервисов рассказал, что все курьеры, занятые в доставке более месяца, ещё в прошлом году окончили курсы повышения квалификации и получили аттестаты сомелье, хостес и поварские разряды. Дегустация блюд и продуктов оформляется как внеочередная бесплатная проверка при участии Роспотребнадзора с выездом на место жительства конечного потребителя. О каждой процедуре заполняется отчетный лист более чем по 300 показателям. Контрольные пробы и смывы с блюда по окончанию смены курьер сдаёт в лабораторию.

Рестораны и супермаркеты в результате смогут ссылаться на полученные усреднённые данные органолептических и лабораторных исследований в рекламных и иных материалах. Сотрудники служб доставки тоже остались в восторге от своих новых обязанностей обязанности по дегустации.

– Несмотря на требование производить фотофиксацию блюда до и после дегустации и выполнять забор проб из упакованных продуктов шприцом, мы всегда успеваем привезти клиенту его заказ вовремя, – сообщил старший курьер-сомелье-ресторанный критик-повар 2 разряда Бабаджи Исмаилов.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.04.21 / Минпросвещения объявило об отмене выходных для школьников на майские праздники

01.02.22 / Ирина Дубцова огорчила поклонников известием о неожиданной болезни: “Хочу на ручки”

17.12.22 / Изменник Галкин* получил по заслугам: Пугачеву застукали в обнимку с новым кавалером

20.02.22 / МакSим о последствиях пневмонии: «Легкие восстанавливаются с трудом»

04.10.22 / Видео дня: тизер первого фильма Уилла Смита, который выйдет после скандала на “Оскаре”

10.01.22 / Телесериал «Сваты» побил все рейтинги просмотров

11.12.20 / Ученые доказали существование «волосатых» черных дыр

14.03.22 / Запретное слово

03.02.23 / Гвинет Пэлтроу рассказала о платьях для свиданий, которые она хранит после романа с Брэдом Питтом

12.07.22 / Псы оказались подверженными заразному раку пасти и носа

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика