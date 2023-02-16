 

Ahaber: Взрыв прогремел у ног главы Минздрава Турции Коджа во время общения с медиками

16.02.2023, 11:10, Новости дня
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Пламя полыхнуло рядом с главой Минздрава Турции, когда он разговаривал с медиками в зоне землетрясения, сообщили турецкие СМИ.

Как передает канал AHaber, во время общения министра здравоохранения Турции с врачами в стоящей рядом «буржуйке» взорвался (ВИДЕО) уголь, передает РИА «Новости». В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее президент республики Тайип Эрдоган по итогам заседания кабинета министров в Анкаре сообщил, что общее число погибших в результате землетрясения на юго-востоке Турции составило 35 418 человек.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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