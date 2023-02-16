Ahaber: Взрыв прогремел у ног главы Минздрава Турции Коджа во время общения с медиками

Пламя полыхнуло рядом с главой Минздрава Турции, когда он разговаривал с медиками в зоне землетрясения, сообщили турецкие СМИ.

Как передает канал AHaber, во время общения министра здравоохранения Турции с врачами в стоящей рядом «буржуйке» взорвался (ВИДЕО) уголь, передает РИА «Новости». В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее президент республики Тайип Эрдоган по итогам заседания кабинета министров в Анкаре сообщил, что общее число погибших в результате землетрясения на юго-востоке Турции составило 35 418 человек.

—