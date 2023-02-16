 

Глава Севастополя Развожаев сообщил, что ПВО отразила атаку более четырех БПЛА над морем

16.02.2023, 11:10, Новости дня
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Система противовоздушной обороны Севастополя сбила в четверг утром над морем два беспилотника, еще два БПЛА сбили в акватории Крыма, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

В своем Telegram–канале он написал, что на данный момент сбиты два и двух украинских БПЛА, средства ПВО продолжают отбивать атаку.

По информации губернатора города, еще несколько беспилотников сбили в акватории республики Крым.

В данный момент в городе все спокойно, заверил Развожаев.

Ранее Развожаев сообщил, что три беспилотника пытались атаковать Севастополь с моря, атаки удалось отразить, ранее сбитые беспилотники планировали атаковать Балаклавскую ТЭС.

Напомним, губернатор республики Сергей Аксенов заявил, что атаки БПЛА со стороны Украины остаются основной угрозой для Крыма и его жителей. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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