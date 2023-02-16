Российские производители нарастили выпуск брюта

Российские виноделы увеличили производство игристых вин категории брют на 42% до 6,1 млн дал в 2022 году по сравнению с показателем 2021 года. Об этом пишет газета “Коммерсантъ” со ссылкой на информацию Роскачества.

В структуре производства игристых вин данный сегмент занимает более 37,7%.Производство полусладких игристых вин выросло на 17,9% до 8,5 млн дал. Их доля снизилась до 52,5% против 55,8% годом ранее. По данным Росалкогольрегулирования, в 2022 году в целом производители игристых вин в РФ увеличили объем производства на 25% до 16,1 млн дал по сравнению с 2021 годом.

В декабре пресс-служба “Сбермаркета” сообщила, что с начала года спрос на шампанское и вино в РФ вырос в четыре раза. Компания утверждает, что полусладкое шампанское является самым популярным выбором россиян, составляя около 2% от каждой бутылки.

В первой половине декабря пресс-служба онлайн-сервиса доставки продуктов СберМаркет сообщила, что спрос на отечественное шампанское и вино в РФ вырос в четыре раза. Чаще всего, по данным компании, россияне выбирают полусладкое шампанское.