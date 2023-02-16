На радость питомцу: делаем мягкий коврик из остатков пряжи (инструкция и фото)

Если у вас есть домашний питомец, то вы можете порадовать его уютной комфортабельной лежанкой, сделанной своими руками. Для создания такой вещи не понадобится много денежных вложений. Разбираемся в принципе работы.

Что понадобится

Если вы занимаетесь рукоделием, то наверняка у вас есть в наличии остатки пряжи. Цвет ниток — на ваше усмотрение. Вы можете выбрать пряжу одного цвета или разных оттенков по своему желанию. Минимум на создание одного коврика уходит четыре мотка ниток.

Также для работы понадобятся ножницы, клеевой пистолет, кусок фетра (или любой другой плотной ткани), а также канва для коврика. Если все необходимые материалы под рукой, тогда можете приступать к работе.

Техника

Для начала нужно сделать помпоны. Их должно быть такое количество, чтобы они полностью покрыли канву для коврика, чтобы не образовалось пустот.

Помпон изготавливается по следующей схеме. Намотайте нитки на четыре пальца. Чем больше оборотов — тем пышнее получится пумпон. Для очень пышного изделия сделайте сто оборотов.

Снимите пряжу с пальцев. Отрежьте небольшой кусочек нити с другой пряжи и завяжите на узел ровно посередине той пряжи, которую вы сняли с руки. Теперь отрежьте ножницами края слева и справа. У вас получится пышный помпон. По такому же принципу изготовьте остальные помпоны.

Теперь нужно прикрепить помпоны к канве для коврика.

Отрежьте кусок нити, приложите помпон к канве, протяните нить через отверстия в канве, чтобы обогнуть помпон посередине и завяжите на узел с изнаночной стороны канвы.

По такой же схеме зафиксируйте все помпоны.

Отрежьте кусок фетра такого размера, какой у вас получился коврик. С помощью клеевого пистолета прикрепите с изнаночной стороны. Коврик для домашнего питомца готов.

Он предназначен для многоразового использования, его можно стирать. Лучше стирать вручную, а не в машинке.

Вместо заключения

Создание помпонов — работа простая, но отнимающая немало времени. Чтобы не заскучать из-за монотонности изготовления изделия, устраивайтесь поудобнее на диван или кресло, включайте любимый фильм и сериал — и под него занимайтесь рукоделием.

Сильно смотрится монохромный ковер из пряжи одного цвета, но разных оттенков. При желании можете сделать помпоны разных цветов: синего, красного, желтого и т. д. Тогда у вас получится симпатичная пестрая лежанка.

Учтите, что ковер темных насыщенных оттенков является более практичным, поскольку на нем не так сильно видны загрязнения.