Туфли в стиле Мэри Джейн обещают стать главным трендом весны: как вписать их в современный образ

На Неделе моды в Нью-Йорке именитые дизайнеры презентовали свои новые коллекции. Стилисты отметили, что было представлено немало образов с туфлями Мэри Джейн. Это означает, что тренд, вернувшийся к нам из нулевых, по-прежнему в моде.

Стиль преппи

На самом деле впервые такая модель обуви появилась ровно век тому назад. Потом были вспышки популярности в 60-е, 90-е годы и в нулевые. Сейчас, спустя долгие годы, тренд вновь обрел актуальность.

Туфли Мэри Джейн лучше всего вписываются в стиль преппи, характеризующийся школьной эстетикой. Поэтому такая обувь красиво смотрится с плиссированными юбками и рубашками (или блузами). Она удобна настолько, что вполне заменяет кроссовки или кеды.

На какие именно туфли обратить внимание? Например, в моде лакированные изделия. Оригинально смотрится обувь с несколькими перепонками спереди. Также можете поэкспериментировать с высотой и размером каблука.

Очень стильно и современно смотрятся туфли Мэри Джейн с высоким, но толстым каблуком (можно немного скошенным или расширяющимся книзу).

Что касается цветовой гаммы, то в моде обувь как нейтральных, так и ярких насыщенных оттенков.

С чем сочетать

Если вам не хочется выглядеть как школьница, тогда вы можете сочетать туфли Мэри Джейн с любой одеждой из повседневного гардероба. Например, с брюками или джинсами и пуловером.

Только учтите, что для создания модного лука нужно сделать так, чтобы обувь было хорошо видно. В таком случае рекомендуется надевать либо укороченные брюки, либо делать отвороты в нижней части штанин.

Вы также можете носить туфли Мэри Джейн с платьями и юбками любой длины. Если не хотите казаться школьницей, идущей на линейку, тогда не пытайтесь сделать образ слишком опрятным.

Не помешает немного «неряшливости». Например, вместо элегантной блузы наденьте свитшот или худи с капюшоном оверсайз. Пусть лук получится менее формальным и более брутальным.