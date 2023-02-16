Костомаров начал дышать самостоятельно

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16.02.2023, 10:47, Разное
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У спортсмена наблюдалась тяжелая полиорганная недостаточность и отсутствие мочевыводящей функции почек, проблемы с легкими и сердцем. О состоянии фигуриста в интервью газете “Аргументы и факты” рассказал главный врач медицинского центра “Коммунарка” Денис Проценко.

За последние двое суток органная дисфункция начала отступать, сообщил медик. По его словам, у Костомарова восстанавливается работа почек.

“Последние несколько суток Роман дышит самостоятельно, но мы осознаем, что ситуация может меняться”, – сказал Проценко.

С фигуристом работают московские врачи и специалисты федеральных медицинских учреждений. В течение первых пяти дней госпитализации они регулярно обсуждали тактику лечения спортсмена.

Супруга спортсмена Оксана Домнина и его брат Денис постоянно находятся рядом. Врачи объясняют плюсы и минусы тактик лечения и согласовывают с ними все медицинские решения.

Ранее руководитель Национального медицинского исследовательского центра “Лечебно-реабилитационный центр” Минздрава РФ Сергей Царенко назвал схему лечения фигуриста единственно возможной. Врач сообщил о положительной динамике в лечении спортсмена.

В январе Роман Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. СМИ сообщили, что из-за некроза фигуристу ампутировали стопы и кисть.


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