Как на кофе ни гадай, в результате выйдет — чай!

На Западе столь явно помешались на сокращении выбросов углекислого газа, что дело дошло уже до кофе. Да-да, до любимого напитка! Если учесть, что ежедневно в мире выпивается около 2 млрд чашек кофе и при его среднем ежедневном потреблении 2,6 чашки на человека, кофе — один из самых популярных горячих напитков.

Занялись этим вопросом четверо канадских исследователей. Они поставили себе задачу сравнить различные способы заваривания кофе и определить самые щадящие методы воздействия сего процесса на окружающую среду. Дескать, правильно выбрав, как его варить, можно уменьшить количество CO2 в воздухе. То бишь, эти экологи из Университета Квебека решили подсчитать, сколько обжаренных кофейных зерен и энергии используется и тратится впустую при приготовлении горячего напитка.

Однако углеродное загрязнение, вызванное приготовлением кофе дома, — это лишь верхушка айсберга. Основная часть приходится на его выращивание и производство, на которое приходится 40-80 % общего объема выбросов. Это связано с интенсивным орошением, внесением удобрений и использованием пестицидов, заявили авторы исследования.

Четверо энтузиастов, которые — как особо подчеркивается — не получали никакого финансирования от соответствующих производителей, глубоко изучили экологический баланс кофе — от выращивания на плантации, транспортировки и упаковки до заваривания, отходов и ополаскивания кофейной чашки.

Сделали они это, приготовив 280 мл кофе четырьмя способами: фильтрованием (обычное количество: 25 г), в капсулах (14 г), завариванием (френч-пресс: 17 г) и размешиванием растворимого (12 г). Подсчитали — прослезились! Самым экологичным оказался неуважаемый гурманами растворимый кофе, если, конечно, все делать по инструкции. В нем приходится на чашку небольшое количество самого кофе, меньше энергии, по сравнению с кофемашиной, пожирает чайник, да и отходов почти никаких.

А вот если увеличить на 20 % количество кофе-порошка и нагревать вдвое больше воды (что часто бывает), лучшим вариантом сразу станут кофейные капсулы — еще один способ для лентяев, при котором поскольку позволяют найти оптимальное количество кофе и воды.

Желательно учитывать не только количество кофе и энергии, необходимое для приготовления напитка, но и молока. Ведь чем больше в его добавляется в напиток, тем хуже становится климатический баланс выпитого кофе.

Вывод исследователей-экологов: кофейные капсулы лучше своей репутации, потому что помогают избежать чрезмерного потребления кофе и воды. Однако, поскольку капсульные машины настолько просты в использовании, это также может привести к увеличению потребления кофе пользователями, что сводит на нет пользу для окружающей среды.

К сожалению, самый большой потенциал экономии CO2 с помощью кофе заключается в том, чтобы меньше его пить. Или принимать суточную дозу кофеина в виде чая, который имеет значительно меньший углеродный след.

Источники информации и картинок: derstandard.at, depositphotos.coml, dzen.ru

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