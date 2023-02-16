 

В армии Киева зафиксирована нехватка запчастей для иностранных вооружений

16.02.2023, 9:50, Новости дня
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В украинской армии растет дефицит запасных частей и расходников на вооружение и технику зарубежного производства, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Уточняется, что в подразделениях ВСУ возросла потребность в ремонте и обслуживании зарубежной техники и вооружения, так как поставленных Западом запасных частей и инструментов для техобслуживания и ремонта уже не хватает, передает РИА «Новости».

Марочко добавил, что восполнение запасов проходит медленно ввиду нарушения логистики.

Ранее Марочко сообщал, что располагающие западной техникой на территории спецоперации украинские военные не обучены ее чинить, так как она выходит из строя даже при незначительных заморозках.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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