Пентагон может пойти на увеличение бюджета из-за потребности Киева в боеприпасах

Пентагон анализирует запасы вооружений, возможно, ему придется увеличить военные расходы на фоне большой потребности Украины в боеприпасах, сообщил председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли.

По его словам, в конфликте в Украине расходуется очень много боеприпасов и Пентагон вынужден пересмотреть собственные планы, чтобы убедиться, что сделано правильно, а затем это нужно включить в бюджет, потому что «боеприпасы дорого стоят», передает ТАСС.

Напомним, телеканал CNBC сообщил, что американские компании Global Military Products и Northrop Grumman получили от Пентагона контракт на 522 млн долларов на производство артиллерийских снарядов калибра 155 мм для поставок Украине.

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