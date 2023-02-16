Пентагон может пойти на увеличение бюджета из-за потребности Киева в боеприпасах
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Пентагон анализирует запасы вооружений, возможно, ему придется увеличить военные расходы на фоне большой потребности Украины в боеприпасах, сообщил председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли.
По его словам, в конфликте в Украине расходуется очень много боеприпасов и Пентагон вынужден пересмотреть собственные планы, чтобы убедиться, что сделано правильно, а затем это нужно включить в бюджет, потому что «боеприпасы дорого стоят», передает ТАСС.
Напомним, телеканал CNBC сообщил, что американские компании Global Military Products и Northrop Grumman получили от Пентагона контракт на 522 млн долларов на производство артиллерийских снарядов калибра 155 мм для поставок Украине.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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