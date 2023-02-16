Ассоциация банков России предложила повысить лимит ввоза валюты в 10 раз

Вице-президент Ассоциации банков РФ Алексей Войлуков заявил, что его организация предложила увеличить лимит незадекларированного ввоза иностранной валюты в Россию в 10 раз, или до 100 000 долларов.

“Мы сейчас готовим предложение, которое позволит увеличить лимит незадекларированного ввоза валюты в Россию до 100 000 долларов. Мы обращались в Центробанк и Минфин, и они нам сказали, что не против. Но нам нужно обратиться в Федеральную таможенную службу”, – заявил он. Войлуков также отметил, что в настоящее время группа работает над обращением в Федеральную таможенную службу. При необходимости организация будет обсуждать этот вопрос на уровне Евразийского экономического союза (ЕАЭС – Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Кыргызстан, Россия).

Необходимость увеличения лимита на ввоз иностранной валюты Войлуков объясняет невозможностью для крупных банков покупать за рубежом доллары США и европейские валюты. Такая ситуация означает, что у страны мало валюты. Малому бизнесу и людям, которые хотят снять деньги со своих счетов, нужны евро и доллары. Ксения Юдаева, первый заместитель председателя Центрального банка России, заявила, что хранить сбережения в недружественных валютах стран, против которых введены санкции, небезопасно.