 

Мировые цены на нефть выросли на ослаблении доллара

16.02.2023, 8:25, Новости дня
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Мировые цены на нефть в четверг выросли, свидетельствуют данные торгов: котировки стабилизировались после предыдущего снижения и на фоне ослабления доллара.

Цена апрельских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 7.31 выросла на 0,43%, достигнув 85,75 доллара за баррель, а мартовских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,59%, до 79,05 доллара, передает РИА «Новости».

В последние два дня нефть дешевела, чему способствовали, в том числе, данные по запасам сырья в США: после выхода статистики накануне котировки снижались в рамках 1,5%. По данным минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 10 февраля, резко выросли на 16,3 млн баррелей.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран, являющихся торговыми партнерами США) в четверг снизился на 0,25%, до 103,66 пункта. Ослабление доллара поддержало спрос на сырьевые товары.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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