Киев в ситуации дефицита воды решил «повесить свои просчеты» на Россию

Дефицит чистой питьевой воды в Украине около Днепра обусловлен некомпетентными действиями киевского режима, но в Украине все равно сделают все возможное, чтобы обвинить Россию, сообщил член Общественной палаты России, внештатный советник врио губернатора Херсонской области Александр Малькевич.

По его словам, перебои в работе водоснабжения никак не связаны с Каховской ГЭС и другими проблемами с Днепром, Киеву нужно «повесить на кого-то собственные просчеты», так как уже каждый знает, что наладить подобие нормальной жизни в Херсоне у Киева не получилось, передает ТАСС.

При этом Малькевич отметил, что с российской стороны, на левом берегу Днепра, «проблем с водой нет». Также политик прокомментировал выступление украинского премьера Дениса Шмыгаля, подчеркнув, что это не более чем «пиаровская история, не имеющая ничего общего с реальностью».

«Это все упаковывается в рамки специальной большой информационной кампании вокруг годовщины СВО», – заключил Малькевич.

Рогов заявил, что украинское правительство с помощью западных СМИ готовит сценарий по дискредитации работы Запорожской АЭС.

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