 

Литва прекратила взаимодействие с Белоруссией по пограничному движению

16.02.2023, 8:25, Новости дня
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Литва уведомила Белоруссию о том, что в одностороннем порядке прекращает взаимодействие с республикой по обеспечению бесперебойного потока транспорта через границу, сообщили в пресс-службе государственного пограничного комитета (ГПК) Белоруссии.

Уточняется, что служба охраны госграницы при поддержке МВД Литовской республики в одностороннем порядке прекратила взаимодействие с таможенными и пограничными службами Белоруссии, прекратила работу по увеличению пропускной способности автодорожных пунктов пропуска, передает ТАСС.

В пресс-службе добавили, что причины прекращения взаимодействия Литва не указала.

Ранее Варшава заявила, что решила закрыть пограничный переход «Бобровники» на границе с Белоруссией из-за якобы введения Минском безвизового режима в одностороннем порядке.  

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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