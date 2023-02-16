Литва прекратила взаимодействие с Белоруссией по пограничному движению

Литва уведомила Белоруссию о том, что в одностороннем порядке прекращает взаимодействие с республикой по обеспечению бесперебойного потока транспорта через границу, сообщили в пресс-службе государственного пограничного комитета (ГПК) Белоруссии.

Уточняется, что служба охраны госграницы при поддержке МВД Литовской республики в одностороннем порядке прекратила взаимодействие с таможенными и пограничными службами Белоруссии, прекратила работу по увеличению пропускной способности автодорожных пунктов пропуска, передает ТАСС.

В пресс-службе добавили, что причины прекращения взаимодействия Литва не указала.

Ранее Варшава заявила, что решила закрыть пограничный переход «Бобровники» на границе с Белоруссией из-за якобы введения Минском безвизового режима в одностороннем порядке.

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