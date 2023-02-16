Майк Помпео – инцидент с китайским аэростатом, это глобальный позор Байдена

По мнению бывшего госсекретаря США Майка Помпео, бездействие администрации Байдена в свете недавних инцидентов с воздушными объектами, один из которых был признан шаром-шпионом Китая, наносят серьёзный удар по репутации страны, пишет The Hill. Сторонники действующего президента, в свою очередь, поспешили обвинить его предшественника — Трампа — в игнорировании разведывательной деятельности Пекина, отмечает автор статьи.



AP

В начале февраля у побережья Южной Каролины самолёт американских ВВС сбил воздушный шар размером с три автобуса после того, как тот несколько дней летал над территорией Соединённых Штатов. С тех пор были сбиты ещё три объекта, однако лишь в первом случае устройство было идентифицировано как китайский аэростат-шпион. В свете этих событий бывший госсекретарь Майк Помпео обрушился с критикой на действующего президента, подчеркнув, что администрация Байдена «совершила огромную ошибку», реагируя на инцидент, пишет The Hill.

«Весь мир видел, как медленно движущийся воздушный шар пролетел над Монтаной, Канзасом, Южной Каролиной, а США ничего не сделали. Я не могу себе представить, чтобы риск падения каких-то обломков над Монтаной превышал бы риск глобального позора», — отметил Помпео, рассуждая о том, что бездействие дало Китаю «огромное геополитическое преимущество».

В ходе брифинга в Пентагоне, состоявшегося после обнаружения первого шара-шпиона в начале месяца, неназванный высокопоставленный чиновник минобороны заявил, что китайские аэростаты пролетали над континентальной частью Соединённых Штатов по крайней мере три раза за время правления предыдущей администрации. Помпео, занимавший пост директора ЦРУ до апреля 2018 года, а затем пост госсекретаря страны, отверг все обвинения, подчеркнув, что ни ему, ни его коллегам не было ничего известно о подобной разведывательной деятельности со стороны КНР.

К критике администрации Трампа присоединился и член Совета национальной безопасности Джон Кирби, заявивший, что республиканцы не смогли заблаговременно «обнаружить» китайские воздушные шары. Помпео был раздражён сообщениями СМИ об инциденте и указал в интервью The Hill на попытки смещения центра внимания с реальной проблемы на тему работы бывшего президента. Политик также охарактеризовал Госдепартамент как тормоз «перемен» и рассказал, что сотрудники ведомства саботировали его работу.

Сегодня бывший госсекретарь вновь появляется в новостях, поскольку рассматривает возможность присоединиться к президентской гонке 2024 года. Однако эта борьба окажется для него весьма непростой, ведь у Республиканской партии уже есть два тяжеловесных фаворита: его бывший шеф Дональд Трамп и губернатор Флориды Рон Десантис, резюмирует автор материала.