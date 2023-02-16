Мы на очереди — норвежские спецслужбы рассказали о своём страхе перед Россией

В случае расширения конфликта на Украине Норвегия станет приоритетной целью Москвы, пишет Der Tagesspiegel со ссылкой на отчёт норвежских спецслужб. И даже если до прямого столкновения РФ с НАТО дело не дойдёт, скандинавская страна всё равно может пострадать от диверсий. Ведь её инфраструктура очень важна для снабжения Европы энергией, объясняют сотрудники разведывательного органа.



AP

Норвежские спецслужбы опасаются, что в случае обострения конфликта на Украине, он может перекинуться на их страну, пишет Der Tagesspiegel. Если дело дойдёт до прямых боевых столкновений между Россией и НАТО, то скандинавское государство станет первой целью Москвы, говорится в ежегодном отчёте разведывательного органа Норвегии.

В документе написано, что РФ становится всё более «непредсказуемым» соседом. Боевые действия на Украине, конечно, её ослабили, но за 5-10 лет она может восстановить боевую мощь. А новые ракетные системы Кремля сократят время предупреждения перед атакой.

Но даже если до прямых боевых столкновений с НАТО дело не дойдёт, Норвегия может стать жертвой российских диверсий. Европа во много зависит от поставок энергии из скандинавской страны, что превращает её инфраструктуру в приоритетную цель. И возможный сценарий нападения на неё становится всё более вероятным, чем хуже у РФ идут дела на Украине, считают норвежские спецслужбы.

К тому же в проблему для безопасности РФ превратится вступление в НАТО Швеции и Финляндии, так как протяжённость российской границы с альянсом в результате этого удвоится — с 1200 до 2600 км, подчёркивает немецкое издание.