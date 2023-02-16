 

На видео сняли «призрака», который пришел к костру

16.02.2023, 7:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В прошлом месяце пользователь Эрика Джестат Перри сняла на видео леденящую душу сцену и поделилась им в TikTok.

На захватывающем видео возле костра видно, как тревожное дымчатое существо выходит из тени и внезапно бросается в огонь. Перри призналась, что у нее «бегут мурашки по коже, когда она смотрит на это!»

Кажется, что собака видит что-то, приближающееся к костру на заднем дворе, и это буквально привело в восторг питомца.

Когда камера Перри отслеживает траекторию движения существа, из тени за бревнами поспешно появляется небольшая человекоподобная фигурка, запрыгивает в костер и бесследно исчезает.

С того момента, как видео было опубликовано в Сети, оно поразило миллионы пользователей TikTok, поскольку они задаются вопросом, действительно ли то, что они смотрят, является настоящим призраком.

Многие пользователи Сети предположили, что Перри и ее спутник, возможно, не заметили жуткую сущность, но ее собака, возможно, опознала предполагаемого призрака.

Тем не менее, не все зрители считают, что на видео есть что-то паранормальное, и многие скептики предположили, что «призрак» – это обычная вспышка объектива, либо блик камеры.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.10.22 / Джигурда назвал «исторически проигравшими» уехавших из России звезд

11.05.21 / “Хочу изменить мир к лучшему”. В даркнете появились документы МИД России

05.02.22 / Бабки облезлые, отстаньте от Саши! – Личное мнение

31.12.22 / В Подмосковье прохожий обнаружил мужчину с ножом в груди, сидящего за рулем автомобиля

14.01.22 / Когда женщина становится старой? – Личное мнение

10.06.22 / Мнение: Обреченные иностранцы

25.05.22 / Епифанов день: народные приметы в праздник 25 мая

19.09.20 / Ученые: Следы жизни на Марсе могли быть уничтожены

29.11.22 / Звезда фильмов “Люди X” Джеймс Макэвой раскритиковал культовую франшизу

13.12.20 / Мнение: Чтобы помнить войну, не надо жить во время войны

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика