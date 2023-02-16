На видео сняли «призрака», который пришел к костру

В прошлом месяце пользователь Эрика Джестат Перри сняла на видео леденящую душу сцену и поделилась им в TikTok.

На захватывающем видео возле костра видно, как тревожное дымчатое существо выходит из тени и внезапно бросается в огонь. Перри призналась, что у нее «бегут мурашки по коже, когда она смотрит на это!»

Кажется, что собака видит что-то, приближающееся к костру на заднем дворе, и это буквально привело в восторг питомца.

Когда камера Перри отслеживает траекторию движения существа, из тени за бревнами поспешно появляется небольшая человекоподобная фигурка, запрыгивает в костер и бесследно исчезает.

С того момента, как видео было опубликовано в Сети, оно поразило миллионы пользователей TikTok, поскольку они задаются вопросом, действительно ли то, что они смотрят, является настоящим призраком.

Многие пользователи Сети предположили, что Перри и ее спутник, возможно, не заметили жуткую сущность, но ее собака, возможно, опознала предполагаемого призрака.

Тем не менее, не все зрители считают, что на видео есть что-то паранормальное, и многие скептики предположили, что «призрак» – это обычная вспышка объектива, либо блик камеры.