Межзвездный объект, который врезался в Землю, может доказать существование Девятой планеты

Ученые подозревают, что в самых отдаленных местах Солнечной системы скрывается гигантская планета.

Ее называют Девятой планетой. Согласно новому исследованию, эта колоссальная планета влияет своей гравитационной силой на транснептуновые объекты и даже на межзвездные объекты, которые проходят через Солнечную систему.

Предположительно, за орбитой Плутона находится неоткрытая планета. Этот гипотетический мир примерно в пять раз больше Земли и вращается вокруг Солнца по очень вытянутой эллиптической орбите.

Пока планета существует только в теории, так как пока не было найдено убедительных доказательств ее существования. Тем не менее, ученые говорят, что межзвездный объект CNEOS 14, который столкнулся с нашей планетой в 2014 году, может предоставить окончательные доказательства существования Девятой планеты.

Странная скорость межзвездного объекта

В 2014 году объект упал в Тихий океан и используя данные НАСА был идентифицирован астрофизиком из Гарварда Аби Лебом и его учеником Амиром Сираджем.

Профессор Леб объясняет, что этот объект имеет огромное значение, и поэтому он организовал экспедицию надеясь обнаружить фрагменты небесного тела на дне океана. Небольшой межзвездный объект, который, как полагают, был не более одного метра в поперечнике, перемещался через Cолнечную систему со скоростью 60 километров в секунду.

Слишком высокая скорость объекта заставила экспертов подозревать, что он добрался к нам из далекой звездной системы. Чтобы это выяснить, ученым придется учесть тот момент, что объект ускорился с помощью гравитации одной из планет Солнечной системы. Они могут сделать это, восстановив его траекторию и убедившись, что он не проходил вблизи ни одной из известных нам планет Солнечной системы.

А что, если любопытный объект действительно взаимодействовал с планетой в Солнечной системе. С планетой, которую мы до сих пор не нашли, возможно, с Девятой планетой?

Это именно то, о чем спрашивали исследователи Эктор Сокас-Наварро и Игнасио Трухильо Кабрера из Института астрофизики Канарских островов. Чтобы разгадать эту тайну, они провели несколько симуляций, реконструирующих путь объекта через Солнечную систему.

Они с удивлением обнаружили, что в межзвездных объектах либо есть что-то совершенно странное, о чем мы не знаем, либо есть вероятность 99,9%, что массивная планета существует в самых отдаленных регионах Солнечной системы.

Основываясь на своих расчетах, исследователи полагают, что объект, известный как CNEOS14, отклонился в нашу сторону гигантским неизвестным объектом во внешней части Солнечной системы, возможно, гипотетической Девятой планетой, еще примерно 30-60 лет назад.

Исследователь Трухильо Кабрера объясняет, что, если их расчеты верны, то они могли бы обнаружить, где скрывается Девятая планета, проследив траекторию CNEOS14. Основываясь на их расчетах, загадочная планета должна находиться очень близко к участку на небе, где встречаются созвездия Овна, Тельца и Кита. Однако на данный момент ученые осторожны в своих выводах и уточняют, что это пока лишь гипотеза.