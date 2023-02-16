 

Минфин Японии сообщил о сокращении в январе 2023 года импорта нефти из России на 76%

16.02.2023, 7:04, Новости дня
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Япония в январе 2023 года сократила импорт из РФ нефти на 76% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, импорт сжиженного природного газа (СПГ) просел на 9,7%, свидетельствуют статистические данные японского министерства финансов.

За отчетный период импорт угля упал на 56,9% по сравнению с показателем 2022 года. Упал импорт и цветных металлов – на 37,4%. В то же время импорт руды цветных металлов в январе 2023 года вырос на 76,1% по сравнению с январем прошлого года, передает РИА «Новости».

При этом в стоимостном выражении импорт Японией СПГ вырос на 23,8% на фоне роста мировых цен на энергоносители, передает ТАСС.

В прошлую субботу бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ в мемуарах назвал период самых хороших отношений Москвы и Токио.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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