«Санкэй»: Министерство обороны Японии намерено к 2027 году преобразовать ВВС в Воздушно-космические силы самообороны
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Министерство обороны Японии намерено к 2027 году преобразовать ВВС в Воздушно-космические силы самообороны страны, в рамках подготовки к этому уже в 2023 году предполагается сформировать подразделения, отслеживающие возможные угрозы в отношении японских спутников, сообщила «Санкэй».
Предполагается, что перспективные ВКС станут заниматься проблемой космического мусора, способного нанести ущерб аппаратам на орбите. Впоследствии планируется сформировать подразделения, комплексно занимающиеся военными и разведывательными спутниками, передает ТАСС.
В прошлую пятницу Москва предупредила, что размещение американских гиперзвуковых ракет на территории Японии качественно изменит ситуацию с безопасностью в регионе и повлияет на стратегическую стабильность в мире. Позже Москва предупредила Токио об ответе на появление любых потенциальных угроз безопасности дальневосточных регионов.
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