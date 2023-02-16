Рубль на открытии подешевел к доллару на 17,5 копейки, к евро стал дешевле на 24,5 копейки, а к юаню упал на 0,2 копейки

Рубль на открытии торгов Московской биржи в четверг по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов подешевел к американскому доллару на 17,5 копейки, до 74,74 рубля, к евро стал дешевле на 24,5 копейки, упав до уровня 80,13 рубля, а к юаню упал на 0,2 копейки, до уровня 10,89 рубля.

Российская национальная валюта на открытии торгов Московской биржи в четверг по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов подешевела к американскому доллару на 17,5 копейки, до 74,74 рубля, к евро стала дешевле на 24,5 копейки, упав до уровня 80,13 рубля, а к юаню упала на 0,2 копейки, до уровня 10,89 рубля, передает ТАСС.

Накануне курс доллара на Мосбирже превысил 74 рубля.

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