 

Рубль на открытии подешевел к доллару на 17,5 копейки, к евро стал дешевле на 24,5 копейки, а к юаню упал на 0,2 копейки

16.02.2023, 7:04, Новости дня
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Рубль на открытии торгов Московской биржи в четверг по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов подешевел к американскому доллару на 17,5 копейки, до 74,74 рубля, к евро стал дешевле на 24,5 копейки, упав до уровня 80,13 рубля, а к юаню упал на 0,2 копейки, до уровня 10,89 рубля.

Российская национальная валюта на открытии торгов Московской биржи в четверг по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов подешевела к американскому доллару на 17,5 копейки, до 74,74 рубля, к евро стала дешевле на 24,5 копейки, упав до уровня 80,13 рубля, а к юаню упала на 0,2 копейки, до уровня 10,89 рубля, передает ТАСС.

Накануне курс доллара на Мосбирже превысил 74 рубля.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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