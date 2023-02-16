 

Хуже всех — в 2023 году Швеция станет единственной экономикой ЕС со спадом вместо роста

16.02.2023, 7:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Экономика Швеции находится в самом худшем положении среди стран Евросоюза и сократится ещё больше в 2023 году, пишет Aftonbladet. Опубликованный в понедельник Еврокомиссией обновлённый зимний прогноз на 2023 год выглядит для Швеции мрачно, поскольку скандинавское государство оказалось в конце списка по темпам роста среди 27 стран ЕС. Европейская комиссия ожидает, что шведская экономика сократится в следующем году на 0,8% и окажется единственной страной Евросоюза с отрицательным показателем.


AP

Новый прогноз Европейской комиссии на 2023 год показал, что Швеция снова оказалась в конце списка по темпам экономического роста среди 27 стран ЕС. Ожидается, что экономика скандинавского королевства сократится на 0,8% и Швеция окажется единственным государством в Евросоюзе с отрицательным показателем, пишет Aftonbladet.

Как сообщается, эксперты разделяют эту оценку и готовятся к ещё большему спаду, объясняя происходящее тем, что шведские домохозяйства более чувствительны к процентным ставкам и накопили больше задолженностей. Исторически сложилось так, что Швеция в гораздо большей степени склонялась к плавающим ставкам по ипотечным кредитам, чем в других странах. Это привело к тому, что при повышении процентной ставки последствия для повседневных расходов шведов более очевидны, чем, например, в странах, где кредиты привязаны к фиксированной процентной ставке, отмечает издание.

Европейская комиссия также прогнозирует, что строительный сектор пострадает от экономического климата с ростом затрат и снижением спроса в результате повышения процентных ставок. По мнению экспертов, перспективы шведских строительных компаний на ближайшие несколько лет являются худшими с 1993 года, что говорит о значительном замедлении инвестиций в отрасль. По данным отчёта Еврокомиссии, некоторым утешением для домохозяйств является то, что «в любом случае» цены на энергоносители значительно упадут в 2023 году. На 2024 год в стране ожидается экономический рост в 1,2%, хотя он по-прежнему будет самым низким во всём Евросоюзе, указывает Aftonbladet.

В то же время в Швеции ожидается снижение инфляции до 6,3% в этом году и до 1,8% в 2024 году. В целом в прогнозе отмечается, что трудности в экономике сохранятся. Прогноз как для ЕС в целом, так и для еврозоны всё же чуть более позитивный, чем осенью прошлого года. В настоящее время он оценивается ростом на 0,8% в целом в Евросоюзе и на 0,9% в еврозоне. Прошлой осенью были опасения, что экономический рост в 2023 году составит 0,3% по обоим параметрам, пишет автор статьи. 

Самый высокий рост в ЕС в 2023 году ожидается в Ирландии, где он достигнет 4,9%, за ней следует Мальта в 3,1%. В самом низу списка, чуть выше Швеции, находятся Эстония, Латвия, Чехия и Дания с ростом в 0,1%. Согласно расчётам Европейской комиссии, с инфляцией в этом году хуже всего дела будут обстоять у Венгрии и Польши, где ожидается 16,4% и 11,7% соответственно, резюмирует Aftonbladet.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.08.20 / В Белоруссии могут запретить «ВКонтакте»

04.02.22 / Мнение: Путин, Си и Пушкин

03.01.23 / Sky News – «национальный скандал» — невозможность попасть к врачу вынуждает британцев заниматься самолечением

06.06.22 / Вторая мировая война – крушение старого мира

18.10.22 / Рита Дакота выступила на Adrenaline Stadium – Агата Муцениеце, Тимур Родригез и другие гости

09.01.23 / Полковник Макгрегор – США поддерживают опасные великодержавные амбиции Польши

13.04.22 / Ким Кардашьян опубликовала новые фото с Питом Дэвидсоном и рассказала, за что любит его

24.07.22 / Через неделю придёт Кентавр – Личное мнение

20.08.22 / Бабье лето не за горами: тенденции женских легких курток на межсезонье и самые актуальные модели

07.05.21 / Ополчиться против Китая и России – катастрофически ошибочный шаг США и Запада

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика