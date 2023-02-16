Хуже всех — в 2023 году Швеция станет единственной экономикой ЕС со спадом вместо роста

Экономика Швеции находится в самом худшем положении среди стран Евросоюза и сократится ещё больше в 2023 году, пишет Aftonbladet. Опубликованный в понедельник Еврокомиссией обновлённый зимний прогноз на 2023 год выглядит для Швеции мрачно, поскольку скандинавское государство оказалось в конце списка по темпам роста среди 27 стран ЕС. Европейская комиссия ожидает, что шведская экономика сократится в следующем году на 0,8% и окажется единственной страной Евросоюза с отрицательным показателем.



AP

Новый прогноз Европейской комиссии на 2023 год показал, что Швеция снова оказалась в конце списка по темпам экономического роста среди 27 стран ЕС. Ожидается, что экономика скандинавского королевства сократится на 0,8% и Швеция окажется единственным государством в Евросоюзе с отрицательным показателем, пишет Aftonbladet.

Как сообщается, эксперты разделяют эту оценку и готовятся к ещё большему спаду, объясняя происходящее тем, что шведские домохозяйства более чувствительны к процентным ставкам и накопили больше задолженностей. Исторически сложилось так, что Швеция в гораздо большей степени склонялась к плавающим ставкам по ипотечным кредитам, чем в других странах. Это привело к тому, что при повышении процентной ставки последствия для повседневных расходов шведов более очевидны, чем, например, в странах, где кредиты привязаны к фиксированной процентной ставке, отмечает издание.

Европейская комиссия также прогнозирует, что строительный сектор пострадает от экономического климата с ростом затрат и снижением спроса в результате повышения процентных ставок. По мнению экспертов, перспективы шведских строительных компаний на ближайшие несколько лет являются худшими с 1993 года, что говорит о значительном замедлении инвестиций в отрасль. По данным отчёта Еврокомиссии, некоторым утешением для домохозяйств является то, что «в любом случае» цены на энергоносители значительно упадут в 2023 году. На 2024 год в стране ожидается экономический рост в 1,2%, хотя он по-прежнему будет самым низким во всём Евросоюзе, указывает Aftonbladet.

В то же время в Швеции ожидается снижение инфляции до 6,3% в этом году и до 1,8% в 2024 году. В целом в прогнозе отмечается, что трудности в экономике сохранятся. Прогноз как для ЕС в целом, так и для еврозоны всё же чуть более позитивный, чем осенью прошлого года. В настоящее время он оценивается ростом на 0,8% в целом в Евросоюзе и на 0,9% в еврозоне. Прошлой осенью были опасения, что экономический рост в 2023 году составит 0,3% по обоим параметрам, пишет автор статьи.

Самый высокий рост в ЕС в 2023 году ожидается в Ирландии, где он достигнет 4,9%, за ней следует Мальта в 3,1%. В самом низу списка, чуть выше Швеции, находятся Эстония, Латвия, Чехия и Дания с ростом в 0,1%. Согласно расчётам Европейской комиссии, с инфляцией в этом году хуже всего дела будут обстоять у Венгрии и Польши, где ожидается 16,4% и 11,7% соответственно, резюмирует Aftonbladet.