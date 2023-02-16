«США опасались, что Германия отменит санкции» — американский конспиролог объяснил, почему Байден решился на подрыв «Северных потоков»

Отдав приказ о подрыве «Северного потока» и «Северного потока — 2», Байден «решил дать немцам замёрзнуть этой зимой», заявил 85-летний американский журналист-конспиролог Сеймур Хёрш в интервью Berliner Zeitung. По словам автора сенсационного расследования не основанного ни на одном доказательстве, президент США предпочёл бы, чтобы Германия замёрзла, чем «перестала поддерживать Украину». Белый дом якобы опасался, что Кремль сможет надавить на Германию и та отменит санкции и прекратит поставки вооружений Киеву.

Журналист Сеймур Хёрш опубликовал свое «расследование», согласно которому взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» были организованы администрацией США при поддержке Норвегии. Белый дом и ЦРУ опровергли его версию. Многие СМИ обвинили Хёрша в том, что он не раскрыл свой анонимный источник, что делает его утверждения непроверяемыми. Кроме того, расследование раскритиковали за непоследовательность. В интервью Berliner Zeitung Сеймур Хёрш раскрыл некоторые детали своего «расследования» и ответил на критику.

Как рассказывает Хёрш, в двадцатых числах января 2022 года заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заверила журналистов, что в случае военных шагов со стороны Москвы «реализация проекта «Северный поток — 2» так или иначе будет остановлена». 7 февраля по итогам встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем в Белом доме президент США Джо Байден заявил, что, если РФ начнёт военные действия, «Северного потока — 2» «просто не станет», США «поставят на проекте крест». «Я обещаю, что мы сможем это сделать», — подчеркнул он.

Канцлер Германии тогда «ничего конкретного не сказал», его речь была «очень расплывчатой». «Вопрос, который я хотел бы задать Шольцу, если бы председательствовал на парламентских слушаниях, звучит следующим образом: «Джо Байден рассказывал вам об этом? Он говорил вам тогда, почему он так уверен в том, что сможет разрушить трубопровод?» У нас, американцев, тогда не было тщательно продуманного плана, но мы знали, что у нас есть возможность его реализовать», — считает Хёрш.

Кроме того, Хёрш рассказал, в чём заключалась причина заинтересованности норвежцев в подрыве газопроводов. По его словам, Норвегия — «великая мореходная нация», которая обладает крупными запасами углеводородов. Кроме того, норвежцы «очень заинтересованы в увеличении поставок природного газа в Западную Европу и Германию». «Именно это они и сделали — они увеличили свой экспорт. Так почему бы не объединить усилия с США по экономическим причинам? Кроме того, в Норвегии наблюдается заметная неприязнь по отношению к России», — отмечает Хёрш.

В своем блоге Хёрш утверждает, что Швеция и Дания якобы были в какой-то степени проинформированы о предстоящих событиях, но не знали всего. «Мне было сказано: они делали то, что делали, и они знали, что делали, и понимали, что происходит, но, возможно, никто никогда не говорил «да». Я очень много работал над этой темой с людьми, с которыми говорил», — поясняет расследователь.

По его словам, чтобы эта миссия состоялась, норвежцам нужно было найти правильное место. Они нашли его у острова Борнхольм в Балтийском море, глубина составляла всего около 80 м, так что дайверы, обученные погружаться на глубину до 100 м без тяжёлого снаряжения, могли там работать.

Хёрш продолжает: «Одна из проблем заключалась в том, как вести себя с людьми, следящими за Балтийским морем. За Балтийским морем следят очень внимательно, данных в свободном доступе много, поэтому мы позаботились об этом, над этим работали три-четыре разных человека. Всё, что было сделано потом, очень просто. Вот уже 21 год Шестой флот ВМС США, контролирующий Средиземное море, а также Балтийское море, каждое лето проводит учения для Военно-морских сил НАТО в Балтийском море. Мы отправляем на эти учения авианосец и другие крупные корабли. И впервые в истории операция НАТО в Прибалтике получила новую программу. Предстояло провести 12-дневные учения по разминированию и обнаружению мин. Ряд стран отправили минные группы, одна группа сбросила мину, а другая минная группа отправилась на поиски и взорвала её».

«Так что было время, когда что-то взрывалось, и именно тогда глубоководные водолазы, которые устанавливали мины на газопроводах, могли действовать. Два газопровода находятся примерно в миле друг от друга, они залегают под илом морского дна, но добраться до них несложно, и водолазы тренировались. На установку бомб ушло всего несколько часов», — считает расследователь.

Они «сделали это под конец учений», проходивших в июне 2022 года. «Но в последний момент Белый дом занервничал. Президент сказал, что боится делать это. Он передумал и издал новые указы, дающие возможность дистанционно взорвать бомбы в любой момент», — подчёркивает Хёрш. Предполагалось, что детонация будет произведена с помощью гидроакустического буя, в нужный момент сбрасывающегося с самолёта.

«В июне Джо Байден решил их ещё не взрывать, война на тот момент продолжалась пять месяцев. Но в сентябре отдал приказ. Оперативный штаб, люди, которые делают «кинетические» вещи для США, делают то, что говорит президент, сначала думали, что это полезное оружие, которое президент может использовать на переговорах», — считает Хёрш. Но через некоторое время после начала конфликта, а затем, когда операция по установке бомб была завершена, «всё это опротивело людям, которые ею руководили». Это хорошо обученные люди, занимающие высокие посты в спецслужбах. Они выступили против проекта, «посчитав его безумием».

Вскоре после диверсии, после того, как они сделали то, что им было сказано, «было много гнева по поводу операции и неприятия со стороны тех, кто в ней участвовал». «Это одна из причин, по которой я столько узнал. И я скажу вам ещё одно. Люди в Америке и Европе, которые строят трубопроводы, знают, что произошло. Я говорю вам кое-что важное. Люди, владеющие компаниями, строящими трубопроводы, знают эту историю. Я не слышал от них эту историю, но быстро понял, что они всё знают», — рассказывает Хёрш.

«Госсекретарь Энтони Блинкен заявил на пресс-конференции через несколько дней после подрыва газопроводов, что у Путина отняли важный фактор его власти. Он сказал, что разрушение газопроводов — это потрясающий шанс — шанс лишить Россию возможности использовать газопроводы в качестве оружия. Дело в том, что РФ больше не могла оказывать давление на Западную Европу, чтобы та прекратила поддержку США в войне на Украине. Опасения заключались в том, что Западная Европа больше не будет участвовать», — считает журналист-расследователь.

Хёрш продолжает: «Думаю, причиной такого решения было то, что война для Запада шла не очень хорошо и они боялись приближающейся зимы. «Северный поток — 2» был приостановлен самой Германией, а не международными санкциями, и США опасались, что Германия отменит санкции из-за холодной зимы».

Журналист предполагает, что США обдумывали собственные мотивы не слишком тщательно: «Я знаю, это звучит странно. Я не думаю, что госсекретарь Блинкен и некоторые другие члены администрации являются глубокими мыслителями. Безусловно, в американском бизнесе есть люди, которым нравится мысль о том, что мы станем более конкурентоспособными. Мы продаём сжиженный природный газ с очень высокой прибылью, мы зарабатываем на этом большие деньги».

«Я уверен, что были некоторые люди, которые думали: боже, это даст американской экономике долгосрочный импульс. Но в Белом доме, я думаю, всегда были одержимы переизбранием и хотели выиграть войну, хотели получить победу, хотели, чтобы Украина каким-то волшебным образом победила. Могут быть некоторые люди, которые думают, что, возможно, для нашей экономики будет лучше, если экономика Германии будет слабой, но это безумие. Я думаю, что мы запутались в чём-то, что не сработает, для этой администрации война кончится плохо», — убеждён Хёрш.

«Что я знаю точно, так это то, что эта война никак не закончится так, как мы хотим, и я не знаю, что мы будем делать в будущем. Меня пугает, что президент был готов сделать что-то подобное. И люди, руководившие этой миссией, считали, что президент знал о том, что он делал с народом Германии, что он наказывал его за войну, которая шла не очень хорошо. И в долгосрочной перспективе это не только повредит его репутации как президента, но и нанесёт серьёзный политический ущерб. Это будет клеймо для США», — прогнозирует журналист.

Белый дом опасался, что он окажется в «заведомо проигрышном положении», если Германия и Западная Европа «больше не будут поставлять то оружие», которое хотят США. Хёрш подчёркивает: «То, что канцлер Германии сможет снова запустить газопровод, — было серьёзной проблемой в Вашингтоне. Я бы задал канцлеру Шольцу много вопросов. Я бы спросил его, что он узнал в феврале, когда встречался с президентом. Операция была совершенно секретной, и президент не должен был никому рассказывать о наших возможностях, но он любит поболтать, иногда говорит то, чего не должен говорить».

Хёрш отвечает критикам: «Как я мог говорить о моём источнике? Я написал много историй, основанных на неназванных источниках. Если я назову кого-нибудь, их уволят или, что ещё хуже, посадят в тюрьму. Закон очень строг. Я никогда никого не разоблачал, и, конечно, когда я пишу, я говорю, как и в этой статье, что это источник, и точка. На протяжении многих лет истории, которые я писал, всегда принимались».

«Для этой статьи я работал с теми же опытными фактчекерами (разумеется, кто они, никто не знает), что и ранее в New Yorker. Конечно, есть много способов проверить малоизвестную информацию, которой поделились со мной. Личные нападки на меня также не дают увидеть суть. Дело в том, что Байден решил дать немцам замёрзнуть этой зимой. Президент США предпочёл бы, чтобы Германия замёрзла, чем то, что Германия, возможно, перестала бы поддерживать Украину, и для меня это губительная история для Белого дома», — считает журналист.

«Люди, участвовавшие в операции, увидели, что президент хочет заморозить Германию ради своих сиюминутных политических целей, и это привело их в ужас. Я говорю об американцах, которые очень преданы США. ЦРУ, как я выразился в своей статье, работает на власть, а не на Конституцию. Политическое преимущество ЦРУ заключается в том, что президент, который не может провести свои планы через конгресс, может прогуляться с директором ЦРУ в Розовый сад Белого дома, чтобы спланировать что-то секретное, что может затронуть много людей за Атлантикой или в любой точке мира. Это всегда было уникальным торговым предложением ЦРУ. Но даже это сообщество потрясено тем, что Байден решил подвергнуть Европу холоду, чтобы поддержать войну, которую он не выиграет. Для меня это подло», — отмечает Хёрш.

По словам Хёрша, помимо конгресса, о планах по подрыву газопроводов не были осведомлены многие высокопоставленные военные: «Были люди, которые должны были быть проинформированы, но не были проинформированы. Операция была очень секретной».

«Что смелого в том, чтобы сказать правду? Бояться — не наша работа. Иногда становится отвратительно. В моей жизни были времена, когда… знаете, я не говорю об этом. Но угрозы направлены не на таких, как я, а на детей таких, как я. Были ужасные вещи. Но об этом не думаешь, просто не можешь. Нужно просто делать то, что делаешь», — подытоживает Сеймур Хёрш в интервью Berliner Zeitung.