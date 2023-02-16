 

Молодежь интересует жилье в небоскребах

16.02.2023, 6:37, Разное
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Высотные жилые комплексы постепенно становятся нормой для столичного рынка новостроек. Раньше небоскребы чаще всего относились к классам “бизнес” и “элит”, сейчас каждый четвертый проект позиционируется как класс “комфорт”.

Около 63% лотов в столичных новостройках в настоящее время размещены выше 8-го этажа. Только 1% квартир находится на первых этажах ЖК и еще 5% – на втором этаже. В большинстве современных проектов нижние этажи нежилые и отданы под коммерческие помещения.

Квартиры на первом этаже в среднем на 5-7% дороже лотов на втором этаже. Далее каждый уровень в ЖК прибавляет к цене примерно по 1%. Таким образом жилье на 30 этаже оказывается в среднем на треть дороже, чем лоты на нижних уровнях. Цена увеличивается еще больше, если из новостройки открывается красивый вид на реку или парк.

Более 35% сделок с жильем на верхних этажах совершают покупатели в возрасте от 20 до 30 лет. Еще 50% покупок приходится на людей в возрасте от тридцати до 55 лет.


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