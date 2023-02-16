 

Глава МИД Франции Колонна и глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И обсудили кризис на Украине

16.02.2023, 5:35, Новости дня
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Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна и глава канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая (ЦК КПК) Ван И на встрече в Париже обсудили тему украинского урегулирования и развитие двусторонних отношений, говорится в заявлении пресс-службы французского МИД.

В заявлении пресс-службы МИД Франции по итогам встречи утверждается, что стороны напомнили о приверженности Парижа и Пекина как постоянных членов Совета Безопасности территориальной целостности и суверенитету Украины, передает ТАСС.

В заявлении также говорится, что глава МИД Франции призвала Ван И усилить давление на Россию, чтобы обеспечить возврат к соблюдению основополагающих принципов Устава ООН.

Кроме того, во внешнеполитическом ведомстве Франции подчеркнули важность продолжения усилий для борьбы с последствиями украинского кризиса для мировой продовольственной безопасности.

В сообщении французского МИД также отмечается, что Колонна призвала Китай поддержать усилия, предпринимаемые для того, чтобы убедить Иран положить конец эскалации, что в противном случае может привести к негативным последствиям для региональной и международной стабильности.

Стороны, как говорится в заявлении, подчеркнули важность возобновления двусторонних отношений, нарушенных пандемией, во всех областях. Колонна и Ван И также выразили намерение продолжать совместную работу в интересах устойчивого развития, защиты окружающей среды и борьбы с изменением климата. Французский министр призвала Китай поддержать Конференцию ООН по океану, которая состоится в Ницце в 2025 году.

Как сообщил телеканал France 24 со ссылкой на Елисейский дворец, до встречи с Колонна Ван И провел переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. В администрации французского лидера указали, что в ходе встречи стороны выразили намерение способствовать достижению мира в Украине в рамках соблюдения международного права.

Ранее в Госдепартаменте США пригрозили Китаю пересмотром отношений в случае поддержки Пекином специальной военной операции РФ на Украине.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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