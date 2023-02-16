Китайский дипломат Ван И заявил о готовности Пекина добиваться политического решения украинского кризиса
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Китай готов вместе с международным сообществом добиваться политического решения украинского кризиса и скорейшего прекращения огня, сообщил глава канцелярии Комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая (ЦК КПК) Ван И в разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Экс-глава МИД КНР, член Политбюро сообщил о готовности Китая работать с международным сообществом, в том числе с Францией, для поиска политического решения украинского конфликта и скорейшего прекращения огня и боевых действий. Ван И выступил с утверждением, что в украинском вопросе Китай придерживается объективной и справедливой позиции и всегда стремится содействовать миру и переговорам. Он также отметил, что Китай придает большое значение роли Франции как крупной «независимой» страны в урегулировании украинского кризиса, передает ТАСС.
Ранее Глава МИД Франции Колонна и глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И обсудили урегулирование конфликта на Украине. Напомним, в Госдепартаменте США пригрозили Китаю пересмотром отношений в случае поддержки СВО РФ на Украине.
—
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
Смотреть комментарии → Комментариев нет